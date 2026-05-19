Un vino manchego de 20 euros repite entre los mejores del mundo, según el prestigioso sumiller Andreas Larsson

El Linze 2024, un vino manchego elaborado en Valdepeñas (Ciudad Real) por la familia Lucendo y con un precio que ronda los 20 euros por botella, ha vuelto a situarse entre los vinos españoles mejor valorados por Andreas Larsson, una de las voces más prestigiosas del sector vinícola internacional.

El experto sueco, mejor sumiller del mundo en 2017, ha otorgado en su cata a ciegas 95 puntos a esta nueva añada de un vino que ya convirtió a las añadas 2018 y 2020 en el mejor vino de España y en uno de los 20 mejores del mundo dentro de sus clasificaciones internacionales.

El Linze 2024 está elaborado con un 65 % de tinto velasco y un 35 % de syrah. La primera es una variedad manchega poco habitual que la familia Lucendo recuperó a partir de un viñedo prefiloxérico plantado hacia 1880 en Quero (Toledo).

Las uvas se vendimian a mano y el vino fermenta en barricas de roble francés. Posteriormente envejece durante 12 meses en barricas nuevas del mismo origen.

César Lucendo

Junto a este reconocimiento, otro vino de la casa también ha destacado en las catas de Larsson. César Lucendo A. 2022 ha obtenido 93 puntos y ha sido incluido en la selección The 50 Best Value for Money Wines, centrada en vinos con una destacada relación calidad-precio.

Según consta en la web de Larsson, los vinos con una puntuación entre 94 y 96 puntos pueden considerarse "excepcionales", debido a su "intensidad, complejidad, profundidad, expresión del terruño y refinamiento en cuanto a vinificación y crianza".

Los que obtienen entre 91 y 93 son "deliciosos", generalmente complejos, estructurados y con gran potencial de guarda.

Dominio del Linze

La familia Lucendo prepara, además, la apertura de la nueva bodega Dominio del Linze, un espacio de 1.400 metros cuadrados dedicado a elaboración, crianza, investigación y enoturismo que estará operativo previsiblemente para la próxima vendimia.

"Dominio del Linze nace para dar continuidad a lo que llevamos defendiendo desde la primera añada de El Linze: que Castilla-La Mancha puede elaborar vinos de gran precisión, profundidad y emoción cuando se parte de viñas excepcionales y se trabaja con paciencia", han señalado Federico y Rafael Lucendo.