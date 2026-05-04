El mercado del té RTD crece en el primer trimestre del año un 19,4 % en Castilla-La Mancha impulsado por Fuze Tea

Fuze Tea se consolida como la marca con mayor penetración en la categoría y supera los 3,1 millones de hogares desde su lanzamiento en España.

El té listo para beber (RTD) vive en España su mayor impulso en años y la categoría ha entrado en una fase de expansión a doble dígito, impulsada por la mayor activación del mercado.

Los datos reflejan esta tendencia en 2025, el 'Té RTD' creció un 18 % en volumen y en valor en el canal de Alimentación Moderna. Esta tendencia se consolida en 2026, con crecimientos cercanos al 20 %, tanto en valor como en volumen en el arranque del año.

Este dinamismo se refleja también a nivel regional. En Castilla-La Mancha, durante el primer trimestre de 2026, la categoría creció un 19,3 % en volumen y un 19,4 % en valor respecto al año anterior. En cuanto a 2025, la categoría creció un 15,8 % en volumen y un 15,6 % en valor.

En palabras de Cristina García, directora Foodservice y Restauración en Worldpanel by Numerator: "Cada vez más hogares incorporan el 'Té RTD' a su compra habitual y, una vez entra en el hogar, aumenta rápidamente su frecuencia y su intensidad de consumo. Esto explica que la categoría esté consolidándose como una elección recurrente dentro del repertorio de bebidas".

Todo ello refuerza la ambición de CCEP de duplicar el valor de la categoría de té RTD en España de aquí a 2030.

Más hogares, más frecuencia y mayor consumo

Detrás de este crecimiento hay un cambio profundo en el comportamiento del consumidor. La categoría no solo está creciendo en volumen, sino también en base de compradores y en recurrencia de consumo.

El 'Té RTD' alcanzó, en 2025, una penetración del 36,2 % de los hogares (+9,1 % respecto al año anterior). Además, la compra media creció un 10,4 %, impulsada principalmente por una mayor frecuencia de compra (+11,1 % respecto al año anterior).

"Este comportamiento convierte al ‘Té RTD’ en la categoría que más penetración gana y la de mayor crecimiento dentro del total de Bebidas. Dentro del universo de refrescos, destaca claramente como el principal motor de ganancia de penetración, lo que supone un hito relevante en el contexto actual del mercado", ha explicado Cristina García.

El papel de Fuze Tea

En este contexto, Fuze Tea está desempeñando un papel clave como uno de los principales motores de esta transformación. Tras el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original en el último trimestre de 2024 y su consolidación, desde el 1 de enero de 2025, como única marca de té RTD de Coca-Cola en España, la marca ha contribuido a dinamizar la categoría y a ampliar su relevancia entre los consumidores. Fuze Tea ha logrado posicionarse como la primera marca de fabricante. En el arranque de 2026, Fuze Tea ya está presente en más de 3,1 millones de hogares en España.

Más allá de la penetración, destaca la calidad de su base de compradores: el 43,2 % de los hogares que consumen Fuze Tea repite compra. Esta combinación de captación y recurrencia indica que la marca no solo está contribuyendo a atraer nuevos consumidores, sino también a consolidar hábitos de consumo a medio plazo.

"El crecimiento de la categoría se apoya de forma clara en las marcas de fabricante, que concentran el 70 % del crecimiento total y refuerzan su peso frente a la marca de distribución. En este marco, Fuze Tea está contribuyendo a consolidar el papel del 'Té RTD' dentro del lineal, impulsando su visibilidad, dinamismo y capacidad para captar nuevos consumidores y aumentar la frecuencia de compra", afirma Javier Murga, Associated Director Category Management Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners.

Una categoría más transversal

Más allá del aumento de compradores y de la frecuencia de consumo, el crecimiento del 'Té RTD' refleja también un cambio en su perfil de consumo. La categoría está ampliando su alcance y ganando relevancia en segmentos donde históricamente tenía menor presencia. Si tradicionalmente tenía una mayor penetración entre los jóvenes, ahora, destaca el avance en hogares mayores de 50 años, donde la categoría crece en 3,8 puntos porcentuales, lo que confirma su capacidad para romper barreras tradicionales de edad y consolidarse como una opción cada vez más transversal dentro del mercado de bebidas.

Además, Fuze Tea mantiene una fuerte conexión con los consumidores más jóvenes. El 12,9 % de su volumen procede de hogares menores de 35 años, un 21 % por encima de la media de la categoría. Esta capacidad de conexión se refuerza a través de su portfolio: variedades como Fuze Tea Té Verde - Maracuyá, uno de los sabores con mayor crecimiento, concentran el 50 % de su volumen en hogares menores de 49 años, un 25 % por encima del promedio de la categoría.

Esta evolución en el perfil de consumo está directamente vinculada a los drivers que están impulsando la categoría, donde el sabor y la innovación desempeñan un papel determinante en la elección del consumidor y en su capacidad para atraer nuevos perfiles.

"Contar con un portfolio amplio y diverso es clave para seguir desarrollando la categoría, ya que permite conectar con perfiles de consumidor distintos y reforzar su presencia en nuevos momentos de consumo. En esta línea, Fuze Tea continúa ampliando su propuesta y en breve lanzamos una nueva variedad única en el mercado: Fuze Tea Té Verde-Lima Menta, una opción especialmente refrescante pensada para el verano", afirma Elena Baz, Directora de Marketing Stills de Coca- Cola Iberia.

Capilaridad y despliegue comercial

El crecimiento de Fuze Tea en España se apoya en la estructura y capilaridad de Coca-Cola Europacific Partners, con 58 delegaciones comerciales y más de 400 distribuidores que garantizan una amplia cobertura en todo el territorio.

"El despliegue de Fuze Tea ha sido exitoso: en 2025 estábamos presentes en más de 150.000 clientes de Horeca y cerca de 50.000 de Conveniencia. Esta implantación, junto con una estrategia adaptada a cada canal y una fuerte capilaridad, nos ha permitido no solo ampliar la distribución, sino también activar la categoría y acelerar la adopción de la marca", explica Murga.

Esta presencia en los canales 'fuera del hogar', unida a la activación de la marca, ha sido determinante para construir el reconocimiento de Fuze Tea. Cuando el consumidor se encuentra la marca en el lineal de su supermercado, ya la reconoce, la ha probado o la ha visto en otros contextos de consumo. Esa combinación entre activación ‘fuera del hogar’ y visibilidad en el punto de venta es uno de los principales motores que está impulsando las ventas en Alimentación Moderna.

Además, el retail está apostando claramente por la categoría, algo que se refleja en una mayor disponibilidad y en un incremento del espacio en el lineal. Esta apuesta refuerza la visibilidad y el acceso del consumidor al té RTD.