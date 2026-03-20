De dinosaurios a bosques mágicos: cinco planes inolvidables para hacer con niños en Castilla-La Mancha

Rutas tranquilas y llenas de imaginación para disfrutar en familia cuando llega el buen tiempo.

Lejos de las aglomeraciones, Castilla-La Mancha ofrece una combinación ideal para las familias que quieran disfrutar de una escapada o de una excursión tranquila pero inolvidable: paisajes tan bellos como accesibles, pueblos con alma y actividades pensadas para que los más pequeños exploren y perciban con calma.

Y es que no se trata solo de ir "a ver cosas", sino de vivirlas: convertirse en caballeros medievales, seguir la pista a los romanos, perderse en un bosque que parece encantado o viajar al jurásico. ​

Ahora que el invierno comienza a dejar paso a la primavera, y los días soleados con temperaturas agradables invitan a disfrutar al aire libre, Castilla-La Mancha se despliega como un escenario de cuento donde los protagonistas son los niños.

En este itinerario te proponemos cinco planes muy distintos, uno por provincia, para que cada familia encuentre su propia aventura: dinosaurios, bosques mágicos, villas romanas...

1. "A golpe de pedal" en Alcalá del Júcar (Albacete)

Alcalá del Júcar (Albacete). Turismo CLM

En la hoz excavada por el río Júcar se esconde uno de los pueblos más pintorescos de Castilla-La Mancha: Alcalá del Júcar, con sus casas trepando por la ladera de roca casi en vertical y sus cuevas horadadas en la montaña.

El entorno es perfecto para un plan activo en familia: un paseo en bicicleta por los senderos que siguen la ribera, siempre a la sombra de las copas de los árboles, con paradas para escuchar el agua, tirar piedras al río o simplemente tumbarse en la hierba. ​

Después del rato "a golpe de pedal", se puede dedicar tiempo a descubrir el propio pueblo, subir al castillo, asomarse a sus miradores o regresar al atardecer para ver la iluminación artística que dibuja el perfil de Alcalá del Júcar sobre la roca.

La comarca del Valle del Júcar ofrece además otros pueblos como Jorquera o el entorno del embalse del Molinar, que permiten alargar la escapada un día más si la familia se queda con ganas de seguir rodando. ​

2. "El bosque encantado" en Cabañeros (Ciudad Real)

Parque Nacional de Cabañeros. Turismo CLM

Entre Toledo y Ciudad Real se abre uno de los espacios naturales más valiosos: el Parque Nacional de Cabañeros, un auténtico "bosque encantado" donde conviven ciervos, gamos, zorros, rapaces, cigüeñas y hasta el escurridizo lince ibérico.

El Centro de Visitantes de Casa Palillos es la puerta de entrada ideal para familias, con información adaptada y rutas guiadas en 4x4 o a pie que permiten descubrir, sin prisas, la dehesa, los bosques de ribera y las rañas del parque. ​

La experiencia se puede redondear con una visita al Museo de la Fauna en Retuerta del Bullaque o con un recorrido por los pueblos del entorno, donde la arquitectura tradicional y la gastronomía de cuchara ayudan a bajar revoluciones después de la excursión.

Para muchos niños, es la primera vez que ven ciervos en libertad o rastros de animales en el barro, así que conviene dejarles tiempo para observar, hacer preguntas y "jugar" a ser exploradores. ​

3. "Nuestros amigos los dinosaurios" en el MUPA (Cuenca)

Cuenca ofrece una combinación especialmente potente para una escapada con niños: una capital Patrimonio de la Humanidad con un casco histórico muy compacto y, a la vez, un museo de referencia para todos los pequeños aficionados a los dinosaurios.

El Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA) ocupa una ladera con vistas a la hoz del río y reúne colecciones que abarcan cientos de millones de años de historia de la vida en la Tierra, con especial foco en los yacimientos de la región. ​

La estrella indiscutible es "Pepito", el Concavenator corcovatus, un dinosaurio carnívoro con joroba que vivió hace unos 125 millones de años muy cerca de la actual Cuenca, acompañado de otros grandes saurópodos y recreaciones de ecosistemas a tamaño real.

Audiovisuales, espacios interactivos y una excelente colección de fósiles vegetales y animales permiten hilar un relato accesible sobre mares antiguos, aves primitivas y gigantes herbívoros, mientras que la ciudad ofrece después Casas Colgadas, Catedral y miradores para seguir jugando a mirar el mundo con ojos curiosos. ​

4. "1, 2, 3… al escondite inglés" en el Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara)

Hayedo de Tejera Negra. Gobierno de Castilla-La Mancha

El norte de Guadalajara guarda uno de los bosques más especiales de Castilla-La Mancha: el Hayedo de Tejera Negra, integrado en el Parque Natural de la Sierra Norte.

En un valle modelado por los ríos Lillas y Zarzas, las hayas tapizan laderas y fondos, creando un paisaje que, para muchos niños acostumbrados a entornos urbanos o más secos, tiene algo de irreal, especialmente en primavera, cuando el verde exhibe todas sus tonalidades. ​

Para las familias resulta clave la combinación de centro de interpretación y rutas oficiales bien marcadas, con senderos circulares pensados para hacerlos con calma, parando a observar hojas, escuchar el agua o, simplemente, jugar al escondite entre los troncos.

La escapada se puede estirar hacia los Pueblos Negros de la zona —Majaelrayo, Valverde de los Arroyos, Campillo de Ranas…—, donde las casas de pizarra parecen decorados de película y permiten añadir una dosis de patrimonio y arquitectura popular a un plan eminentemente natural. ​

5. "Jugamos a los romanos" en Carranque (Toledo)

Muy cerca de Madrid, en un paraje natural junto al río Guadarrama, el Parque Arqueológico de Carranque propone un viaje de 1.600 años atrás, hasta una lujosa villa palacio romana del siglo IV.

Entre mosaicos magníficamente conservados, restos de una basílica paleocristiana y una fuente ornamental, los niños pueden imaginar cómo vivían los nobles romanos, cómo eran sus casas y qué historias se escondían tras cada escena representada en el suelo. ​

La visita se presta a juegos sencillos —buscar animales en los mosaicos, contar columnas, inventar diálogos entre los personajes— y se puede completar con una escapada a Illescas para ver las obras de El Greco o a Esquivias, donde vivió Cervantes, cerrando así el círculo entre Roma, Siglo de Oro y la Mancha más literaria.

En un solo día, los más menudos de la casa pasan de ser visitantes de un yacimiento a "pequeños arqueólogos" capaces de reconocer una tesela o una basílica en cualquier libro de historia.

En Carranque, como en el resto de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, los visitantes pueden hacer uso de las nuevas herramientas de digitalización y realidad virtual que ha incorporado el Gobierno regional para hacer más atractiva y didáctica la interpretación de las vidas anteriores que atesoran estos lugares.