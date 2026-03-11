Vino, risas y solidaridad en el Cigarral del Ángel de Toledo con las Catas con Humor de Soliss y Gacha’s Comedy

Juanjo Mazuecos, de la DO La Mancha (i), y el cómico Jesús Arenas (d).

El Cigarral del Ángel de Toledo acogió este martes una nueva edición de las Catas con Humor de Gacha’s Comedy, una iniciativa que combina vino, comedia y solidaridad y que ha regresado a la capital regional de la mano de Seguros Soliss.

La cita reunió a decenas de asistentes en dos pases celebrados durante la tarde para disfrutar de una cata de vinos de la Denominación de Origen (DO) La Mancha acompañada de chistes y risas.

El espectáculo estuvo protagonizado por el humorista Jesús Arenas, que puso el tono cómico a la velada, y por Juanjo Jiménez Mazuecos, experto catador y responsable de prensa del Consejo Regulador de la DO La Mancha, encargado de guiar la degustación y acercar al público las características de los vinos catados.

Entre explicaciones enológicas y momentos de humor, la propuesta buscó convertir la cata en una experiencia participativa y desenfadada.

La iniciativa tuvo además un componente solidario. A través de la Fundación Soliss, se donaron cinco euros por cada asistente a CECAP Toledo, entidad que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, de modo que la participación del público contribuyó también a una causa social.

El público asistente a la cata.

Las Catas con Humor forman parte del ecosistema cultural impulsado por Gacha’s Comedy, un proyecto que combina espectáculos de comedia con propuestas culturales y que cuenta con el respaldo de la Fundación Soliss.

La entidad renovó recientemente su patrocinio con el Festival Gachas Comedy y con el itinerante Escenario Soliss, una plataforma que lleva monólogos y espectáculos de humor a diferentes municipios de Castilla-La Mancha.