Vino, risas y solidaridad en el Cigarral del Ángel de Toledo con las Catas con Humor de Soliss y Gacha’s Comedy
El espectáculo estuvo protagonizado por el humorista Jesús Arenas y por Juanjo Jiménez Mazuecos, experto catador de la DO La Mancha.
El Cigarral del Ángel de Toledo acogió este martes una nueva edición de las Catas con Humor de Gacha’s Comedy, una iniciativa que combina vino, comedia y solidaridad y que ha regresado a la capital regional de la mano de Seguros Soliss.
La cita reunió a decenas de asistentes en dos pases celebrados durante la tarde para disfrutar de una cata de vinos de la Denominación de Origen (DO) La Mancha acompañada de chistes y risas.
El espectáculo estuvo protagonizado por el humorista Jesús Arenas, que puso el tono cómico a la velada, y por Juanjo Jiménez Mazuecos, experto catador y responsable de prensa del Consejo Regulador de la DO La Mancha, encargado de guiar la degustación y acercar al público las características de los vinos catados.
Entre explicaciones enológicas y momentos de humor, la propuesta buscó convertir la cata en una experiencia participativa y desenfadada.
La iniciativa tuvo además un componente solidario. A través de la Fundación Soliss, se donaron cinco euros por cada asistente a CECAP Toledo, entidad que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, de modo que la participación del público contribuyó también a una causa social.
Las Catas con Humor forman parte del ecosistema cultural impulsado por Gacha’s Comedy, un proyecto que combina espectáculos de comedia con propuestas culturales y que cuenta con el respaldo de la Fundación Soliss.
La entidad renovó recientemente su patrocinio con el Festival Gachas Comedy y con el itinerante Escenario Soliss, una plataforma que lleva monólogos y espectáculos de humor a diferentes municipios de Castilla-La Mancha.