La mejor hamburguesa de Castilla-La Mancha tiene carne madurada, queso azul y dulce de cecina de buey

'Lion Gourmet' ha sido elegida como la mejor hamburguesa de Castilla-La Mancha en el VI Campeonato de España 'Best Burguer Spain' cuya final se acaba de celebrar en Madrid.

La propuesta del restaurante 'The Lion Burger Gourmet', situado en el Bulevard Clara Campoamor de Guadalajara, está compuesta por un medallón de carne dry age madurada 30 días discarlux acompañado de queso azul fundido, dulce de cecina de buey y salsa de pimientos asados en un pan brioche.

Desde el establecimiento aseguran que esta propuesta nació "con mucho cariño" y como "homenaje a nuestra hamburguesería Gourmet".

"Después de darle muchas vueltas, creemos que la combinación de ingredientes y el sabor predominante de nuestra carne da una burger muy potente que seguro va a gustar mucho", agregan.

El resultado final de este concurso se ha dado a conocer después de una cata ciega con las 15 finalistas que habían pasado las diferentes rondas a nivel nacional.



El jurado profesional ha estado compuesto por Jose Carlos Capel, Alejandra Ansón, Javier Estévez, Mariana Sánchez, Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) y Ricardo Sanz.

La mejor, en Ourense

A nivel nacional, el galardón de The Best Burger Spain 2026 ha ido a parar la propuesta 'SaboRosa' de Bágoa Gastrobar en Ourense.

Esta hamburguesa lleva carne de buey madurado, mermelada de panceta ahumada, panceta curada, cebolla, queso ahumado y mayonesa de ajos asados en pan brioche.