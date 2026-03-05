Las gasolineras más baratas de Castilla-La Mancha en plena subida por el conflicto de Irán: listado por provincias

El mercado energético está siendo una de las víctimas que se está cobrando el conflicto bélico entre Irán y el binomio EEUU - Israel. Los responsables de las estaciones de servicio alertan de que el precio de la gasolina y el diésel seguirán al alza "si se agudiza la guerra y la situación en el Estrecho de Ormuz empeora".

Esto ha provocado un "alarmismo" entre los conductores y consumidores que ya forman largas colas en las gasolineras del país "por miedo" a futuras subidas. En este contexto, encontrar una estación de servicio económica puede suponer un ahorro de varios euros por depósito.

Según los últimos datos del portal comparador de precios de gasolineras Komparing.com, el top 3 de las cooperativas y estaciones de servicios más baratas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Provincia de Toledo - Gasolina 95

GASONAVA – Carrera de Caballos, Los Navalucillos – 1,355 euros/litro. CARBUNOR – N‑403 km 42, Maqueda – 1,399 euros/litro. PETROLUXE - Carretera Nacional 400 km 10800 – Toledo – 1,429 euros/litro.

Provincia de Toledo - Diésel

COOP. NTRA. SRA. DE LA SALUD – Carretera San Pablo de los Montes km 1,5, Menasalbas – 1,275 euros/litro. CARBUNOR – N‑403 km 42, Maqueda – 1,299 euros/litro. Cooperativa en calle Mora, 50 – Turleque – 1,301 euros/litro.

Provincia de Albacete - Diésel

RODATRANS – CR Nacional 301 km 210,300, La Roda – 1,250 euros/litro. POZOTRANS – Calle Hernán Cortés, Pozo Cañada – 1,260 euros/litro. COOP. LA UNIÓN AB – Carretera Villagarcía km 0,1, Tarazona de la Mancha – 1,290 euros/litro.

Provincia de Albacete - Gasolina 95

COOP. LA UNIÓN AB – Carretera Villagarcía km 0,1, Tarazona de la Mancha – 1,320 euros/litro. GASOLINERA NO – Calle Baltasar González Sáez, Higueruela – 1,369 euros/litro. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION - Avenida Guardia Civil, 162, Tobarra – 1,389 euros/litro.

Provincia de Ciudad Real - Gasolina 95

ALCAMPO – Avenida del Vino, SN – Valdepeñas – 1,417 euros/litro. CARBURANTES ALSE SL – Calle Madrid, 18 – Malagón – 1,429 euros/litro. AN ENERGÉTICOS – Polígono La Pajarilla, 35 – Piedrabuena – 1,449 euros/litro.

Provincia de Ciudad Real - Diésel

VALDETRANS COOP – Calle Tonel, 15 – Valdepeñas – 1,239 euros/litro. PANIVERDE COOP - Carretera Santa Cruz de Mudela SN km 8500 – Torrenueva – 1,276 euros/litro. BALTRAN SA - Carretera Carrión km S/N – Ciudad Real – 1,310 euros/litro.

Provincia de Cuenca - Diésel

NO TIENE – Ctra CM‑310, Cañaveras – 1,310 euros/litro. SANTA EULALIA DE VILLARES DEL SAZ S. COOP – Calle España, 42, Villares del Saz – 1,339 euros/litro. ALTA ALCARRIA S.COOP – Calle Extramuros, Valdeolivas – 1,340 euros/litro.

Provincia de Cuenca - Gasolina 95

C.C ALCAMPO – Carretera Nacional 400 km 178,5, Cuenca – 1,439 euros/litro. GALP – Avenida Los Alfares, Cuenca – 1,449 euros/litro. AVIA –Avenida Reyes Católicos, 76, Cuenca – 1,459 euros/litro.

Provincia de Guadalajara - Gasolina 95

ES LA FONTANA – Calle C/Trafalgar, Guadalajara – 1,399 euros/litro. GRUPO SIMON – Calle Francisco Aritio, Guadalajara – 1,439 euros/litro. SHELL – Calle Trafalgar, 18, Guadalajara – 1.449 euros/litro.

Provincia de Guadalajara - Diésel