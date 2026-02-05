Herencia se viste de carnaval entre música, peñas y tradición centenaria que llena de color cada rincón de la localidad

Gigantes y cabezudos junto al perlé en el carnaval de Herencia. Carnaval de Herencia

La localidad de Herencia (Ciudad Real) se prepara para uno de los carnavales más emblemáticos de España, una fiesta con raíz centenaria, declarada de Interés Turístico Nacional desde 2017 y Bien de Interés Cultural, que cada año atrae a miles de visitantes y mantiene vivas sus señas de identidad a través de la participación vecinal, las peñas y los pasacalles.

El Carnaval de Herencia combina tradición y modernidad. Mantiene elementos históricos como la jineta, los gigantes, los cabezudos, el puñado, las ánimas y, especialmente, el perlé, personaje central que abre los pasacalles con su característico pijama a rayas blancas y azules y látigo en mano, marcando el ritmo y simbolizando el poder festivo durante la celebración.

Como ha explicado Sergio García, alcalde de la localidad, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cada año durante la inauguración de esta fiesta que caracteriza a Herencia le "cede el mando" de poder al perlé. De esta manera lo convierte en el protagonista de las jornadas carnavalescas que están por venir.

Carnaval de Herencia durante el año 2025. Ayuntamiento de Herencia

El calendario festivo, cambiante cada año con respecto a la cuaresma, comienza con el Viernes de Prisillas, seguido del Sábado de Ansiosos y el Domingo de Deseosas, días que marcan la entrada al "año nuevo" carnavalero para los herencianos.

Participación indispensable

La jornada de inicio incluye música, bailes con orquesta, degustación de dulces típicos como la rosca utrera y actividades abiertas para todos los vecinos y visitantes, sin necesidad de inscripción previa.

La fiesta es completamente inclusiva y cualquier persona puede sumarse a los pasacalles o eventos, lo que explica su fama de carnaval "abierto y participativo".

Imagen del sábado del carnaval de 2025 en Herencia. Ayuntamiento de Herencia

Las peñas juegan un papel fundamental en la fiesta. Desde agrupaciones grandes como Imposibles, Traviesos y Asonso, hasta grupos más pequeños o esporádicos, todos contribuyen con carrozas, coreografías, bailes y disfraces, organizan convivencias y ensayos durante todo el año, y difunden el espíritu del carnaval en otros municipios de la región.

Además, muchas peñas aportan música a los pasacalles y organizan espectáculos con DJs para animar las calles, logrando que la celebración sea un fenómeno social que combina diversión y tradición.

Gigantes y cabezudos del carnaval de Herencia. Carnaval de Herencia

El Carnaval de Herencia también se adapta a los nuevos tiempos incorporando novedades cada año. Para 2026, destaca la actuación de la comparsa La Canalla en el auditorio de la localidad, agotando todas las entradas, y la celebración del 20º aniversario del Sábado de Ansiosos en la Plaza de España.

Asimismo, la Chirigota Los Pelendengues cumple 30 años de presencia en la fiesta, "extendiendo su humor y música hasta Cádiz".

Programación carnavalera

La programación oficial incluye actividades para todos los públicos: el Viernes de Prisillas arranca con animación y música en la Plaza Cervantes; el Sábado de Ansiosos acoge la Gran Gala Benéfica de la Chirigota y las tradicionales campanadas carnavaleras; el Domingo de Deseosas se dedica a concursos de máscaras, chocolatadas populares y pasacalles generales; mientras que la Semana de Tambores y Jornadas Culturales ofrece charlas, exposiciones y encuentros que profundizan en la historia y la música carnavalera.

Durante la segunda parte de la celebración, los desfiles del Ayuntamiento, los concursos de disfraces, los espectáculos nocturnos con orquestas y DJs y actividades gastronómicas como el concurso de gachas manchegas completan la experiencia.

Finalmente, el Martes del Ofertorio y el Miércoles de Ceniza cierran la fiesta con los pasacalles temáticos y el tradicional Entierro de la Sardina, despidiendo el carnaval hasta el año siguiente.

El Carnaval de Herencia es, por tanto, una combinación de tradición centenaria, participación activa de vecinos y peñas, actividades culturales y espectáculos musicales, que no solo refuerza la identidad de la localidad, sino que también proyecta la celebración a nivel nacional, convirtiéndose en un referente del carnaval español.