Julio García, experto, sobre redes sociales y niños: "Su uso indiscriminado provoca aislamiento y fracaso escolar"

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha reabierto el debate sobre el uso de las pantallas y la responsabilidad de las familias en la educación digital.

Aunque la medida todavía debe concretarse legalmente y ser aprobada por el Congreso, especialistas en comunicación social subrayan que su eficacia dependerá en gran parte del compromiso del entorno familiar.

En este contexto, el experto en comunicación social de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, considera que la futura prohibición solo podrá aplicarse con rigor si cuenta con la implicación directa de los padres.

A su juicio, "los padres deben colaborar en la educación digital de sus hijos" para que la norma no se quede únicamente en una restricción legal, sino que se consolide como un hábito educativo desde el hogar.

García Gómez advierte del riesgo que supone el abuso de las pantallas tanto en menores como en adultos y señala que el ejemplo de los progenitores es clave.

Prevenir

En este sentido, alerta de que "mantener alejados a los niños de los teléfonos móviles y ordenadores con acceso a Internet" es una medida preventiva necesaria, ya que un uso inadecuado puede derivar en "importantes desajustes familiares" y en el acceso a contenidos inapropiados.

El experto insiste en que la educación digital no puede delegarse únicamente en la escuela o en las plataformas tecnológicas, sino que debe trabajarse desde la familia, acompañando a los hijos en la navegación por Internet, explicándoles los riesgos de los bulos y ejerciendo un control estricto del tiempo y del contenido al que acceden.

Todo ello, añade, siguiendo las recomendaciones de especialistas en ciberseguridad y psicólogos que alertan de los efectos negativos del uso indiscriminado de las pantallas.

Pautas básicas

Como pautas básicas, García Gómez propone una serie de reglas que las familias deberían aplicar para evitar el abuso de dispositivos digitales, empezando por "predicar con el ejemplo".

Entre ellas, destaca la necesidad de medir y ajustar el uso de móviles y ordenadores a lo estrictamente útil y educativo, fijar un número limitado de minutos diarios para el uso del teléfono, evitar las pantallas como mero entretenimiento y priorizar las relaciones presenciales.

Asimismo, recomienda delimitar "zonas libres de móviles" dentro del hogar, como la cocina, el comedor o los dormitorios, y controlar el acceso a las páginas web, restringiéndolo a contenidos informativos, culturales o educativos que no inciten a conductas inadecuadas.

Gran consumo

Estas advertencias se producen en un contexto de uso masivo de Internet en España. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares correspondiente a 2025, el 96,3 % de la población de entre 16 y 74 años utilizó Internet en los tres últimos meses, lo que supone medio punto porcentual más que el año anterior.

Para el experto, estos datos refuerzan la necesidad de que las familias tomen conciencia y establezcan normas claras en el uso de las tecnologías, con el objetivo de evitar "la incomunicación familiar, el aislamiento social y el fracaso escolar" que, en algunos casos, está asociado al "uso indiscriminado" de plataformas digitales y redes sociales.

Julio García Gómez es experto en comunicación social de la Fundación Casaverde, director de comunicación de la Fundación Economía y Salud y docente en habilidades de comunicación personal, además de dirigir el Curso de Comunicación en Salud de la FES.