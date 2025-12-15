Feijóo sorprende con sus habilidades en la mejor panadería de España: "Este pan llegará a la Moncloa"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha hecho un alto en el camino -y en su intensa agenda- para demostrar sus dotes como panadero en la que está considerada como mejor panadería de España, el Obrador Ruiz Benayas de Maqueda (Toledo).

El líder de los 'populares' ha aprovechado su visita de este fin de semana a Navalmoral de la Mata (Cáceres) donde ha protagonizado un mitin junto a la candidata de su partido a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, para conocer a Ángel Ruiz, dueño de este afamado obrador artesano.

Se da la circunstancia de que la panadería no es ni mucho menos un oficio ajeno a Núñez-Feijóo. Como él mismo reconocía en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, tanto su abuelo como su tío Manolo regentaron una panadería en su Galicia natal.

De ahí que Ángel, nada más recibirle a las puertas del establecimiento, le explicase que en su camino para lograr la 'estrella de oro' de la Ruta de los 50 Panaderos Top de España 2024 como creador del "mejor pan de España", también "ganamos a los gallegos". "Me duele, pero como somos amigos no pasa nada", le contestaba el líder del PP en tono jocoso.

Una broma tras la que el anfitrión invitaba a Feijóo a ponerse la chaquetilla y proceder para sacar varios panes del horno. Fue en ese momento cuando demostró su destreza con la pala, manejando dos de las hogazas con las que Ángel Ruiz logró la 'estrella de oro' y que pesan alrededor de un kilo cada una.

Durante la visita, Ruiz también le mostró el proceso de fermentación de estos panes de masa madre que se extiende por un tiempo de 48 horas para degradar el gluten convenientemente y el proceso completo de elaboración así como los hornos del obrador, que mezclan el gasoil con la leña y que suponen otro de los secretos del éxito de Ruiz Benayas.

En la despedida, panadero y político escenificaron una amistad "hasta el final" o como bromeó Ángel Ruiz, "hasta que este pan llegue a la Moncloa".

Segundo intento de visita

Núñez Feijóo finalmente ha conocido este obrador en su segundo intento. La primera tentativa tuvo lugar el pasado mes de marzo pero en el último momento tuvo que ser aplazada porque el presidente del PP acudió de urgencia a Talavera de la Reina por el derrumbe del Puente Romano.

No obstante, desde el PSOE de Castilla-La Mancha, su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, lamentó que Feijóo hubiese parado en Maqueda a "comprar magdalenas" y no se hubiese acercado a Escalona, localidad situada a apenas 12 kilómetros y donde en aquel momento había casas que llevaban 20 días anegadas por la crecida del río Alberche.