Los múltiples beneficios de la masturbación femenina, según la experta Ana M. Ángel Esteban: "Alivia molestias"

A pesar de los avances en educación sexual, muchas mujeres siguen sintiendo culpa o rechazo hacia la masturbación. Para la psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban, se trata de una práctica esencial no solo para el disfrute personal, sino también para la salud física, emocional y psicológica.

La especialista en sexualidad y bienestar emocional explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por qué conocerse, tocarse y disfrutar del propio cuerpo es una forma de autocuidado y de amor propio.

"Para algunas dificultades sexuales en la pareja y para problemas puramente de sexualidad femenina, como la falta de deseo, el vaginismo o la dispareunia, es muy importante comenzar con la masturbación como forma de autoconocimiento de nuestras necesidades naturales y de nuestra propia respuesta sexual", señala.

La psicóloga y sexóloga Ana M. Ángel Esteban.

La masturbación femenina aún se vive como un tema casi prohibido. ¿Por qué persisten tantos tabúes?

Factores culturales y religión hacen asociar el placer con la culpa, mientras que en los hombres se normaliza y se ve como algo natural. El cuerpo femenino también es fuente de placer, y no solo para dar placer al otro, y que disfrutarlo es una forma de libertad, no de pecado.

Echo en falta que en esa educación sexual integral que se expresa en algunos foros y conferencias no solo se hable de reproducción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino también del placer, tan importante para la salud física y psicológica.

¿Qué beneficios tiene la masturbación en la mujer?

Tiene muchos, como el autoconocimiento corporal. Permite descubrir qué tipo de caricias, ritmo o estímulos le resultan más placenteros. Esto influye en mejorar la sexualidad en la pareja, sino que también fortalece o empieza la autoestima sexual y conectar con el propio cuerpo. Es esa parte de nuestra identidad que nos completa, que también controlamos con la práctica y que, aunque parezca raro, también nos hace sentir más seguras. Saber lo que nos gusta y cómo nos gusta también nos da sensación de control.

También tiene un efecto antiestrés: al masturbarse, el cerebro libera dopamina, oxitocina y endorfinas, neurotransmisores asociados al placer, la tranquilidad y la sensación de bienestar. Por eso muchas mujeres usan la masturbación en situaciones de estrés o, por ejemplo, antes de dormir, porque se sienten más relajadas después del orgasmo.

¿Y en el plano de la salud física?

Son varios. Durante la excitación y el orgasmo la circulación sanguínea aumenta, se fortalecen los músculos del suelo pélvico, tan importantes para evitar en ciertas edades pérdidas de orina al reír, estornudar... y para hacer más intensos y placenteros los orgasmos.

Masturbarse alivia molestias menstruales, incluso dolores de cabeza por la liberación de endorfinas. Y durante la menopausia, que en muchas ocasiones se reduce o desaparece la lubricación, ayuda a mantener la sensibilidad y elasticidad de la vagina, reduciendo las molestias por la sequedad. Esto a nivel vaginal, porque a nivel cardiaco y del sistema inmune, los beneficios son muy importantes. Un corazón feliz y un sistema inmune activo y en equilibrio.

Hay quienes aún ven la masturbación como un acto egoísta o una práctica que reemplaza al hombre. ¿Qué opinas?

Este es uno de los mitos más difíciles de hacer desaparecer. La masturbación no sustituye a las relaciones sexuales con otra persona, sino que más bien lo complementa. Es un momento con uno mismo que no hace daño a nadie ni menosprecia al otro. Sí que es cierto que el exceso de masturbación, como en todo, no es bueno: hace no tener ganas de la otra persona, jugando en detrimento de la sexualidad en pareja.

Pero, en el fondo, seguro que hay un problema también en la relación, además de una adicción a la masturbación. Conocerse y saber qué nos gusta hace que el sexo sea más placentero y la comunicación más eficaz. Además, no es egoísmo, sino autocuidado. Igual que dedicamos tiempo a nuestra salud mental y física, con ejercicio, alimentación…, nuestra salud sexual también es importante. El placer no hay que verlo como algo superficial, vicio o innecesario, sino como una parte natural de las necesidades de todas las personas.

¿Cuál es la relación entre masturbación y salud mental?

Una relación directísima. El orgasmo favorece la liberación de tensión física y emocional, mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y mejora el insomnio. ¿Qué más se puede pedir? En algunos procesos terapéuticos en la consulta, a veces recomendamos el autoplacer consciente, es decir, la masturbación, como forma de tener una conexión con el cuerpo, de forma progresiva, sobre todo en mujeres que sienten culpa, que han tenido traumas o que, por algunas otras razones, han empezado a tener fobia y evitación del sexo.

Masturbarse y tener un orgasmo es algo normal y "limpio", en el sentido de no ser nada distinto a irte al gym, darte un masaje o hacer cualquier otra actividad para sentirte mejor. Tocarse no es ni sucio ni egoísta.

¿Qué les dirías a las mujeres que aún sienten culpa o vergüenza?

Les diría que el placer es un derecho y algo natural. No es peor el autoplacer que hacer el amor con tu pareja, porque en este caso el amor lo haces contigo misma, en el sentido emocional y sexual. No hay nada más beneficioso y bonito que quererse en alma y cuerpo. Conocerse, tocarse y disfrutar del propio cuerpo es una forma de amor propio y de salud mental.

No hay nada de qué avergonzarse: la masturbación femenina es una expresión privada de autonomía y conexión con una misma. La culpa que nos han inculcado hace estragos, y no solo a nivel masturbación, sino a nivel relaciones sexuales, posturas, sexo oral… Tenemos ahí un trabajito aún pendiente e intenso por hacer, porque, aunque a veces una mujer pueda parecer muy independiente, extrovertida, eficaz en su trabajo, en ese otro aspecto personal y privado, que no se intuye ni siquiera, la educación y otras experiencias sexuales pueden haber hecho estragos.

Y, definitivamente, la masturbación en los hombres no es distinta que en las mujeres. A ver si somos capaces de interiorizar que querernos, también a este nivel, es salud mental; lo contrario, no.