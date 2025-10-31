Una productora busca figurantes en un pueblo de Toledo: necesitan personas de hasta 75 años y se paga

Una ayudante de producción durante un rodaje reciente en Toledo. Javier Longobardo

La productora Suma Content Films ha abierto un proceso de selección en Ugena (Toledo) para encontrar figurantes que participen en su nuevo proyecto audiovisual, previsto para rodarse durante el mes de noviembre de 2025.

El casting está dirigido a personas caucásicas de entre 18 y 75 años, residentes en la citada localidad toledana o en municipios cercanos. Se trata de un proyecto remunerado, con alta en la Seguridad Social y compatible con el cobro de prestaciones por desempleo o pensiones.

Desde Suma Content Films han señalado que es "imprescindible tener disponibilidad completa el 5 de noviembre", fecha clave para la grabación.

Las personas interesadas deben rellenar un formulario disponible a través de un código QR incluido en el cartel del casting, adjuntando una fotografía reciente y un breve vídeo de presentación en el que expliquen su nombre, procedencia y aficiones.

El plazo de recepción de propuestas finaliza este viernes 31 de octubre a las 20:00 horas.