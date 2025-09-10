Coca-Cola Music Experience 2025: reguetón, pop, indie y sorpresas a un paso de Castilla-La Mancha

El festival se celebrará el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

Coca-Cola Music Experience regresa este 2025 con una edición muy especial: el 15º aniversario de un festival que ya es referencia internacional. La cita se celebra los próximos 12 y 13 de septiembre en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde (Madrid), a menos de una hora en coche de ciudades castellanomanchegas como Toledo o Guadalajara. Una ocasión única para los amantes de la buena música que no quieren perderse una experiencia irrepetible.

Durante dos días, algunos de los artistas más destacados del panorama actual se subirán al escenario de CCME. El viernes 12 de septiembre actuarán J Balvin, Viva Suecia, Trueno, Luck Ra, Micro TDH, Yami Safdie, Alvama Ice, Malmö 040, La Cendejas, Daniela Blasco y Mafalda Cardenal.

El sábado 13 llegará el turno de Lola Índigo, María Becerra, Tiago PZK, Carolina Durante, Álvaro de Luna, Leire Martínez, L-Gante, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro. Aunque el cartel está cerrado, la organización recuerda que en CCME "las sorpresas nunca paran".

No solo música

Pero CCME no es solo música. Entre concierto y concierto, los asistentes podrán disfrutar de múltiples experiencias: coches de choque, camas elásticas, tatuajes temporales, mural de los deseos, zonas de maquillaje y peluquería, la Fan Store para llevarse productos exclusivos, un espacio DJ Booth donde la música no se detiene, y hasta una noria desde la que contemplar todo el recinto y llevarse la mejor foto del festival.

Además, las zonas de restauración estarán disponibles durante todo el fin de semana para que el público pueda reponer fuerzas sin perderse nada de lo que ocurra en el escenario.

Los abonos para los dos días tienen un precio de 70 euros, mientras que las entradas de día único se pueden adquirir por 38 euros. Toda la información y compra de entradas está disponible en coke.es/música.

Iberdrola Music

El recinto Iberdrola Music, con capacidad para albergar algunos de los festivales más relevantes del país, cuenta con conexión en coche, metro, autobús o Cercanías, aunque se recomienda consultar previamente el estado de la red de transporte por posibles restricciones.

Este 15º aniversario de CCME promete convertirse en un recuerdo inolvidable para los castellanomanchegos que decidan acercarse hasta Madrid y vibrar con algunos de los artistas más influyentes del momento.