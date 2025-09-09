El colegio de Toledo donde estudió Eugenia Silva: católico, concertado y sobrevivió a las bombas de la Guerra Civil

Antes de convertirse en una de las modelos más relevantes de España, Eugenia Silva, desarrolló su infancia y adolescencia en la ciudad de Toledo. Durante estos primeros años de vida, la modelo y empresaria se formó en un emblemático colegio católico y concertado de la capital regional conocido como "las Carmelitas".

Entre los muros del Colegio Virgen del Carmen fue donde "le picó el gusanillo por la moda", según ha confesado en algunas de sus entrevistas.

Aunque nació en Madrid, con tan solo un año de vida Eugenia se mudó a Toledo, donde permaneció hasta los dieciséis. En su último curso en el colegio Carmelitas decidió presentarse al concurso 'Elite Look of the Year', que contra todo pronóstico ganó la edición española junto a Nieves Álvarez.

La modelo y empresaria Eugenia Silva.

Este triunfo la catapultó a convertirse en musa de diseñadores de gran prestigio como Óscar de la Renta, Carolina Herrera o Chanel. Desde entonces, ha protagonizado más de 150 portadas de las grandes revistas de moda, es imagen de marcas como Armani o Loewe y se ha consolidado como una empresaria de éxito con su productora ES Productions.

A pesar de su notable éxito, Eugenia Silva siempre tiene presente la ciudad y el colegio donde creció. A este respecto, fue galardonada recientemente con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Foto antigua del Colegio Virgen del Carmen de Toledo, Vedruna

La historia de Carmelitas

El Colegio Virgen del Carmen es uno de los centros educativos con más historia de Toledo. Fue fundado en 1935 con la misión de ofrecer educación cristiana a los niños y niñas.

Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil un año después de su apertura, sumergió al centro en un absoluto caos por culpa de los bombardeos. Las hermanas carmelitas y los alumnos vivieron "grandes sobresaltos por los registros y las continuas explosiones", explican en su página web.

Alumnos entrando al Colegio Virgen del Carmen de Toledo. Vedruna

Ya en el año 1955 decidieron trasladar su sede educativa a su ubicación actual en la avenida de la Reconquista. En un primer momento, era un colegio femenino y pasó a ser mixto en 1985. En cuanto a la inclusión social, fue uno de los primeros de la capital en integrar un aula para alumnos con necesidades educativas especiales (desde 1986) y un aula TEA desde 2013.

Actualmente pertenece a la Fundación Vedruna Educación que ha otorgado una visión internacional a "las Carmelitas". Ofrecen un potente programa de bilingüismo (BEDA) y un bachillerato dual que permite obtener un diploma americano además del español.

Más allá de su vínculo académico, el espíritu de superación une a Eugenia Silva y este colegio que sigue educando a las nuevas generaciones de toledanos.