Planazo de fin de semana en Illescas Vibra: mercadillo medieval, observatorio de estrellas, exhibición de K-Pop...

La localidad toledana de Illescas celebrará este fin de semana la segunda edición de 'Illescas Vibra' un festival que recoge diferentes propuestas como mercadillo medieval, observación del firmamento con telescopios o actividades musicales como una exhibición de K-Pop.

Según ha informado el Ayuntamiento de Illescas, el evento está compuesto de ocho actividades que arrancarán el viernes, 12 de septiembre, con la inauguración del mercadillo, que se ampliará a las jornadas de sábado y domingo en horario de mañana y tarde.

Además, el viernes por la noche se celebrará un visionado con telescopios desde el recinto ferial. Los interesados en participar tendrán que recoger previamente su entrada en el Espacio de Creación Joven por un precio de un euro.

El sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo el grueso de propuestas con actividades multiaventura, exhibición y talleres de fútbol-chapa. También hay programado un 'Escape Illescas' que se desarrollará por diferentes lugares de la localidad con el objetivo de resolver el misterio planteado al inicio.

Actividades musicales

Los aficionados a la música y el baile podrán disfrutar de una exhibición de K-Pop gracias a la Asociación Juvenil de Apoyo al Baile y la Cultura Asiática. Por la noche, la plaza de los Hermanos Fernández Criado será el escenario para el concierto de la banda Pop Manía Cover Band.

Según ha señalado Sandra Quevedo, concejala de Juventud e Infancia y Familia, "es una nueva oportunidad para participar en diferentes actividades en familia y al aire libre, ya que muchas veces demandamos ese tiempo para dedicárselo a los más pequeños o a los más mayores".

Durante las tres jornadas, se celebra un concurso fotográfico abierto a todas las personas que deseen inmortalizar la celebración de esta segunda edición de 'Illescas Vibra'. Para la confección de esta programación se han basado en las peticiones familiares y de jóvenes con respecto a las actividades que les gustaría que se desarrollaran en el municipio.