La nueva Reina de la Mancha 2025 es de La Roda (Albacete) y se llama Celia

La localidad toledana de Miguel Esteban acogió este sábado en el Auditorio del Parque la 55ª edición del certamen de la Reina de La Mancha que contó con la participación de jóvenes representantes de más de 30 municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Celia Sevilla González, natural de La Roda (Albacete), se alzó finalmente con este título que rinde homenaje a la mujer manchega tras la decisión del jurado compuesto por las autoridades de esa treintena de localidades.

Por su parte, Lucía Soto García, de Villanueva de Alcardete (Toledo) fue nombrada primera dama de honor y Silvia Lorca Moreno, de Quintanar de la Orden (Toledo) segunda dama de honor.

Este certamen que se ha convertido en el acto central de las fiestas de Miguel Esteban en honor a la Virgen del Socorro fue presentado por Mencía Patiño López-Barrajón, Alicia Arinero Adam y Miguel Ochoa Ramírez.

El alcalde, Marcelino Casas, quiso agradecer la presencia de todas las participantes y de las autoridades desplazadas. "Las jóvenes que hoy representan a cada uno de sus municipios son un reflejo del espíritu de nuestra región. Encarnan la fuerza, el carácter y la determinación que nos definen, unidos al empuje de las nuevas generaciones", destacó durante su intervención.

Este evento que nació en el año 1968 "se ha convertido en una seña de identidad de Miguel Esteban y de toda La Mancha", subrayó el regidor. Por último, dedicó unas palabras a las representantes locales —Nerea, María, Carolina y Paula—, a quienes definió como "embajadoras de los valores, la alegría y la esencia de nuestro pueblo".