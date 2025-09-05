Estas son las cinco mejores fiestas de pueblo de Castilla-La Mancha según la IA: dos son de la misma provincia

Castilla-La Mancha no se entiende sin las fiestas populares de sus pueblos y grandes ciudades. Verbenas, encierros, peñas, fuegos artificiales y actos religiosos hacen de estas celebraciones uno de los acontecimientos más esperados por los vecinos y visitantes.

Estas ferias reflejan la historia, la identidad y la hospitalidad de los castellanomanchegos. Desde las capitales de provincia hasta la localidad más pequeña y remota, el espíritu es el mismo: llenar las calles de vida hasta el amanecer.

A este respecto, hemos preguntado a la conocida herramienta de inteligencia artificial ChatGPT que escoja las cinco mejores fiestas populares de la región en base a su ambiente, originalidad e impacto social.

Feria de Albacete. Turismo

Según la IA, no hay fiesta tan grande en Castilla-La Mancha como la Feria de Albacete que arrancará esta semana, concretamente el 7 de septiembre. Esta festividad declarada de Interés Turístico Internacional congrega cada año a miles de personas en un recinto ferial único y una Puerta de Hierros con siglos de historia.

Durante los diez días (del 7 al 17 de septiembre) que dura la feria, los albaceteños no descansan entre conciertos, toros, casetas, atracciones y un sinfín de acontecimientos que convierten a Albacete en uno de los mayores epicentros festivos del país.

San Mateo en Cuenca, Turismo Castilla-La Mancha

Otra de las celebraciones de la región que destaca es San Mateo en Cuenca. Esta tradición conmemora la conquista de la ciudad por Alfonso VII en el año 1177 destaca por su ambiente. Las peñas abren las puertas de sus bares y locales para ofrecer comida y bebida. Las vaquillas enmaromadas y la tradición taurina son otro de los pilares de estos festejos.

La Pandorga de Ciudad Real es otra de las seleccionadas. ChatGPT la define como "la cita que da la bienvenida al mes de agosto en La Mancha". Durante los últimos días del mes de julio, toda la ciudad se viste con camisetas y pañuelos de cuadros azules y blancos. Las carrozas, la limonada y la ofrenda de flores y productos a la Virgen del Prado son los puntos fuertes de esta celebración.

Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra (Toledo). Turismo Castilla-La Mancha

Las dos últimas se ubican en la provincia de Toledo. Por un lado, resalta La Sementera en Talavera de la Reina que se celebra la última semana de septiembre. Nació como una feria agrícola y en la actualidad se ha convertido en uno de los festejos urbanos más grandes de Castilla-La Mancha.

Conciertos gratuitos, atracciones, actividades infantiles y un desfile de carrozas de gran nivel convierte a La Sementera en un punto de encuentro para talaveranos y visitantes.

La otra fiesta toledana es la Rosa del Azafrán de Consuegra. A pesar de que se realiza el último fin de semana de octubre, es el broche de oro para cerrar la temporada de fiestas populares. Durante esos días, toda Consuegra rinde homenaje al cultivo del azafrán con sus concursos de monda, danzas tradicionales, trajes típicos y música folclórica.

El castillo y los molinos propios de la localidad toledana son el telón de fondo perfecto para reivindicar esa identidad manchega.