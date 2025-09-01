Consejos para que los adolescentes desarrollen su sexualidad sanamente: "A veces tienen referencias aberrantes"

La normalidad sexual de los adolescentes debería empezar en casa desde que son pequeños. Hay que hablar de sexo sin evitarlo si nos preguntan nuestros hijos y, si no lo hacen, debemos crear situaciones de conversación, por mucho que les cueste a algunos padres.

No solo educarles en valores es esencial, sino también en cómo aplicarlos en situaciones de la vida. Les damos ejemplo con nuestras reacciones, aprenden también cuando nos imitan. Pero, ¿en el sexo? No podemos dejar vacía esa parcela de su futuro sin información concreta de lo que no es normal, de lo que no hay que tolerar, de dónde poner límites, de la valía de nuestros hijos independientemente de las decepciones amorosas, que ahora son más que decepciones.

Este artículo va más dirigido a los propios adolescentes, pero dando pistas a los padres de lo que actualmente viven estos chicos con "armas limitadas", porque están aprendiendo. Ahí es donde tenemos que cruzarnos nosotros, en esas vivencias de las que muchas veces tienen referencias absolutamente aberrantes, como la pornografía —que la mayoría de ellos consumen desde muy temprana edad—.

Machismo y dominación

Actualmente, en el último año, tengo en la consulta a bastantes adolescentes de entre 14 y 20 años aproximadamente que están deprimidas y dejando sus estudios por relaciones con chicos que muestran últimamente muchos comportamientos machistas. Chicas obsesionadas con buscar la aceptación del chico que las trata mal, chicas sumisas, con autoestima por los suelos, quizás porque de entrada ya la tenían tocada y ahora por el "maltrato" de sus chicos idealizados.

Hay chicas que, cuando muestran comportamientos no habituales, síntomas depresivos, desgana, agresividad en casa incluso… y otras conductas que no mostraban antes, suele ser por dos razones principales: en su grupo de amigas o en el colegio están siendo rechazadas o ridiculizadas, o están en una relación emocional atípica y tóxica como las que acabo de comentar. Es lo que en estas edades más les afecta y es aquí donde hay que actuar, con la intervención de los padres o de una visita al psicólogo.

Por otro lado, la educación de los padres hacia sus hijos varones es también muy relevante ante estas situaciones, porque cada vez se ven más conductas machistas y, en el sexo, conductas de dominancia en su mayor parte reproducidas del único referente que tienen: la pornografía. El sexo se ha convertido en algo esencial en una relación de pareja adolescente.

Hay chicos que, a nivel sexual, solo se preocupan de si duran más o no y de cómo se les pone. Sobre las chicas, con excepciones, muchos de ellos las sienten a su servicio sexual y para inflar su ego. Aunque también hay chicos encantadores y casi románticos por naturaleza, y eso es envidiable.

Así que para las buenas chicas y aquellos chicos que sí saben lo que es el respeto y la reciprocidad, aquí van mis consejos para desarrollar su sexualidad libre y sanamente:

1. Autoestima

La AUTOESTIMA es la base del autorespeto y de la capacidad para poner límites y expresar lo que no te gusta, lo que prefieres… sin sentirte mal. Es un acto de respeto hacia ti misma cuando el otro no lo está haciendo. Cuando cortas un momento sexual porque te incomoda, te estás haciendo valer aunque tú creas que es cobardía. Hazlo: no pierdes nada de quien te está ignorando y usando para su propio beneficio sexual.

2. Hablar

Habla con personas de confianza, con amigos chicos y amigas que te den seguridad. Evita comentarlo con las que te incitan a hacer cosas que ellas hacen solo por sentirse protagonistas y hacerte ver que son experimentadas, cuando solo están siendo objeto, más que nadie, del aprovechamiento sexual del chico de turno. Ellas sí que la están cagando.

3. Puedes fingir

Si no eres capaz de decir no y te sientes mal, finge un problema de náuseas, que te molesta el estómago, que te duele la cabeza… que mejor otro día, que qué rabia que estés mala. NUNCA HAGAS NADA QUE NO QUIERES O DUDAS.

4. Consulta a un profesional

Sobre los padres: creo que sería interesante en estas edades una sola visita al psicólogo para hacer ver a sus hijas e hijos cuáles deben ser las conductas sexuales normales y qué hacer en caso de faltas de respeto, manipulación para tener sexo, culpas, inseguridad. En una sola sesión bastaría para esta información que muchas veces se queda grabada para beneficio de este adolescente.

Cuando consultes redes para ver "lo mejor que se puede hacer para conquistar a un chico, para que un chico disfrute contigo sexualmente, para que un chico te vea solo a ti…", mejor busca esto en portales de psicología, o a psicólogos que se dediquen a parejas o sexualidad. Lo más importante es que tengas en cuenta las señales que demanda tu cuerpo.

5. Protección

No hay que hacer sexo oral si no quieres. De hecho, menos del 50 % de mujeres lo hacen. No tienes que hacer penetración si no quieres, por supuesto, y si lo haces, por favor, con preservativo SIEMPRE. De hecho, una de las formas más placenteras son los juegos, no la penetración.

6. El porno no es lo normal

El porno no es el referente de lo ideal en el sexo. El porno solo es un tipo de sexo para desahogo particular, no para aprender lo que es normal. ESO NO ES LO NORMAL, QUE TE QUEDE CLARO. Y la mayoría de chicos e incluso chicas se rigen por esas prácticas para “estar a la altura”… ¿de qué? ¿De humillarse a ellas mismas? Porque el porno actual es absolutamente machista, y así se comportan los chicos en el sexo.

7. Detectar manipulaciones

Si un chico o una amiga te hace una crítica por no tener sexo de una determinada manera o por no tenerlo, POR FAVOR, TE ESTÁN MANIPULANDO PARA QUE LO HAGAS. Y plantéate, por supuesto, cambiar de grupo de amigas.

8. Valorarse

No te van a valorar más por estar siempre disponible; al contrario, demuestras que eres alguien que no se niega y serás la última opción, cuando las interesantes para esa otra persona estén fallando. Te guste o no te guste.

9. Mandas tú

No puedes utilizar las relaciones sexuales para validarte como persona. Aquí la que mandas eres tú, aunque no te lo creas.

10. Pedir ayuda

Y si sientes que han abusado de ti y no tienes personas de confianza o temes la reacción de tus padres, siempre está el teléfono 016 o el 112, donde podrán decirte dónde y con quién hablar sin que absolutamente nadie se entere. NADIE.

Ana M. Ángel Esteban es una psicóloga y sexóloga con consulta en Toledo. Teléfono 615224680.