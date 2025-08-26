National Geographic se fija en estos dos museos de Castilla-La Mancha: aspiran a ser el mejor de España

National Geographic ha organizado la segunda edición de los premios '+ Historia' con los que busca reconocer la labor de todas aquellas entidades que se dedican a promover y difundir la cultura y la historia en España.

Estos galardones se articulan a través de seis categorías. Una de ellas es la de Mejor Museo de Cultura Popular, donde concurren dos representantes de Castilla-La Mancha: el Museo Municipal de Encaje y Blonda de Almagro y el Museo del Mercurio de Almadén, ambos en la provincia de Ciudad Real.

Del Museo del Encaje, National Geographic destaca que lleva más de veinte años ubicado en la Plaza Mayor de Almagro como "reconocimiento público a una labor artesanal firmemente arraigada en la localidad durante cientos de años". De ahí que se muestren diversas técnicas e infinidad de piezas únicas de distinta forma y dibujo transmitidas de generación en generación.

El encaje es una actividad que se practicaba de forma remunerada ya a finales del XVI y principios del XVII, como demuestran las menciones que hace a ello Cervantes en El Quijote. Su uso en la vestimenta tuvo su máximo apogeo en el siglo XVII como también se puede apreciar en algunas obras de Velázquez.

Almadén

En cuanto al Museo del Mercurio de Almadén, la publicación recuerda que es un complejo formado por distintos espacios que permiten "una experiencia multidisciplinar" en torno a la minería. Uno de los principales es la visita a la propia mina, la única auténtica de carácter histórico que se puede visitar en España.

Con un origen datado en tiempos romanos, la zona visible es de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud y permite conocer la historia geológica desde las entrañas de la tierra, saber cuáles eran las técnicas de la minería, entender el valor de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad y, sobre todo, experimentar las sensaciones de estar en una mina real conservada tal cual fue excavada.

Reconocido como uno de los cien lugares más importantes de la geología mundial, el parque minero permite también visitar las zonas en superficie, como el antiguo edificio de compresores, donde se muestran los diferentes sistemas de explotación de la mina a lo largo de las distintas épocas y el Hospital de Mineros, inaugurado en 1773.

Rivales

El parque cuenta además con un museo donde se identifica y pone en valor la importancia del mercurio y su tratamiento a través de maquetas, materiales audiovisuales y experiencias interactivas.

Los otros cuatro rivales de las propuestas castellano-manchegas son el Museo de las Brujas en Zugarramurdi (Navarra), el Museo de Miniaturas Militares en la Ciudadela de Jaca (Huesca) y el Museu Castellers de Catalunya en Valls (Tarragona).

Los lectores y seguidores de National Geographic que deseen votar deberán hacerlo antes del 12 de octubre.

Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la revista Historia National Geographic.