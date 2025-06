Ana M. Ángel Esteban, psicóloga, sobre la manipulación en la pareja: "A menudo, se disfraza de amor"

Silencios punitivos: El silencio es una forma de manipulación que significa retirar la comunicación o el afecto para castigar a la pareja. Ante un conflicto o desacuerdo, el manipulador decide dejar de responder a mensajes, llamadas o incluso evita el contacto físico, haciendo sentir a la otra persona que es indeseada o que no merece ser atendida. "Si no te habla, no pasa nada. No hay que entrar en ese juego", recomienda Ana.