Ana M. Ángel Esteban, psicóloga: "La eyaculación precoz es un problema facilísimo de resolver"

¿Existe la eyaculación femenina? ¿Es normal no eyacular durante una relación sexual? ¿Y si no llego al orgasmo? El sexo sigue siendo, todavía hoy, un territorio lleno de dudas, tabúes y falsas creencias.

Por eso, en este nuevo consultorio de salud y bienestar, la psicóloga y sexóloga Ana M. Ángel Esteban arrojará luz sobre un tema que despierta tanta curiosidad como desinformación: la eyaculación.

La profesional, que tiene consulta en Toledo, insiste en que la sexualidad no es solo cuestión de genitales ni de cumplir con estereotipos aprendidos. "El sexo sigue siendo un gran desconocido, lleno de mitos y esquemas que colocan al pene y a la penetración en el centro, dejando fuera otras formas de placer y conexión", asegura.

¿La eyaculación masculina siempre va acompañada de orgasmo? ¿Se puede eyacular sin haberlo tenido?

Casi siempre la eyaculación y el orgasmo ocurren al mismo tiempo en los hombres, pero son procesos fisiológicamente distintos. Se puede eyacular sin tener un orgasmo. La eyaculación es algo fisiológico, la expulsión del semen, mientras que el orgasmo es algo también determinado neurológicamente. Por cierto, es más placentero si se acompaña además de emociones y de un buen músculo pubocoxígeo (en mujeres y hombres).

Este placer es dependiente, como digo, de las emociones y de las contracciones musculares equivalentes a las de la vagina en las mujeres al tenerlo. Cuando no hay orgasmo, pero sí eyaculación, puede ser por la ingesta de ciertos medicamentos, trastornos neurológicos.

Durante una eyaculación retrógrada, en la que el semen entra en la vejiga en lugar de salir por la uretra, el semen "se va hacia atrás". Sí hay orgasmo, pero no hay salida de nada. Por cierto, el recorrido del semen por la uretra al salir también produce cierto placer. Aquí no hay eyaculación visible por esta razón.

Hay mujeres que creen que sus parejas fingen el orgasmo porque no ven la salida del semen. También pueden ocurrir orgasmos "secos", sin eyaculación, después de múltiples eyaculaciones en poco tiempo. También puede haber eyaculación sin erección. Lo que produce realmente el placer es el orgasmo.

¿Qué puede causar eyaculación precoz y cuándo se considera que hay un problema?

La eyaculación precoz es uno de los problemas más comunes y habituales en mi consulta de sexología. Es facilísimo de resolver: en 3 o 4 sesiones... ¡listo! No hace falta gastarse miles de euros en clínicas que te venden técnicas para la sexualidad plena.

Suele ocurrir en situaciones de ansiedad, cuando ésta nos hace despistarnos del momento de máximo placer y "se nos va". Lo más habitual es por pasar mucho tiempo entre relación y relación sexual. Por la novedad. Por exceso de tiempo de juegos, por hipersensibilidad en el glande, por trastornos neurológicos…

Se considera un problema cuando es persistente y no deseada. O cuando puede crear un problema de pareja. Suele definirse clínicamente como la eyaculación que ocurre dentro del primer minuto de penetración e incluso sin llegar a penetrar.

¿Qué se puede hacer para controlar mejor la eyaculación y durar más durante las relaciones sexuales?

Esto también es motivo de consulta, sin tener ningún problema en el control de la eyaculación. Durar es una cuestión de egos masculinos, aunque a nosotras no nos gusta que la penetración se alargue demasiado, porque luego aparecen irritaciones por fricción.

La técnica que más me gusta, más efectiva y fácil de aprender, es la de parar y seguir con la penetración. Parar en el momento en que veamos que se acerca la máxima excitación e incluso sacar el pene y reanudar cuando se esté un poquito menos excitado, sin dar lugar a perder la erección. Esta parada puede durar entre 10 y 30 segundos, aproximadamente, y en terapia sexual se puede aprender a hacerlo porque hay momentos clave para iniciarla.

También se pueden usar preservativos de los normales, pero no los de efecto retardante que "despistan" en la sensibilidad del glande. Apretarse justo antes de eyacular tampoco sirve.

También hay medicamentos antidepresivos que se utilizan, por el efecto secundario que producen de retrasar la eyaculación, pero también se sentirán los demás efectos secundarios sin garantías de control.

¿Qué es exactamente la eyaculación femenina? ¿Existe realmente o es un mito?

Recordemos que somos multiorgásmicas, pero sin eyacular durante el orgasmo. En las mujeres, ambas cosas ocurren en momentos distintos.



La eyaculación femenina sí existe, aunque no en todas las mujeres y no siempre de la misma forma. Se puede tener una eyaculación sin orgasmo estimulando las glándulas de Skene, también llamadas la próstata femenina.

Nuestra eyaculación consiste en la expulsión de fluido desde la uretra en forma de un chorro que contiene parte de orina, muy poquita, y una composición que incluye aminoácidos. Cuando seca, no deja mancha. Es el squirting.

Hay que saber estimular esa zona situada junto al punto G, con la introducción de dos dedos y movimientos enérgicos con ellos curvados. Hay mujeres que lo reprimen porque piensan que se hacen pis.

¿Por qué algunas mujeres nunca han experimentado una eyaculación?

No todas las mujeres tienen la capacidad de eyacular o no se les estimula adecuadamente la zona. ¡Hay mujeres que ni siquiera han tenido nunca un orgasmo! Otras, como decía antes, no quieren y se sienten incómodas porque lo asocian con la necesidad de hacer pis.

Hay otra cosa curiosa sobre la eyaculación y los orgasmos: hace unos años se puso de moda entre algunos hombres el movimiento No fap, que consiste en inhibir la eyaculación durante días o semanas porque se le atribuyen beneficios en la salud.

Por ser algo natural, necesario e incondicionado, alterar ese proceso, reprimirlo, no me parece saludable. Eyacular es incluso beneficioso para descargar la próstata y que no se produzcan las prostatitis, que los hombres que las padecen saben cómo se pasa.

Además, tener orgasmos libera endorfinas y esas son muy saludables tanto físicamente como emocionalmente, con beneficios demostrados a todos los niveles. Con la práctica del orgasmo, además, se fortalece la musculatura del pene por las contracciones del músculo pubocoxígeo.

En fin, SEXO PARA DISFRUTAR. Y, como siempre digo, con o sin penetración, con o sin orgasmo. Porque los juegos, los besos y las caricias hacen maravillas, liberando todas esas hormonas que nos hacen "levitar".