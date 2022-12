Amplían la alerta por un ingrediente sin declarar en un producto vendido en Castilla-La Mancha

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta difundida a principios de diciembre al detectarse almendra no declarada en el producto 'Chocolate negro sin azúcares añadidos', 125 y 300 gramos. Ahora, el nuevo producto afectado es 'Chocolate con leche sin azúcar' (36 % Cacao Mín.), en las presentaciones de tabletas de 125 gramos y 300 gramos. Ambos productos están siendo retirados de los canales de comercialización.

Según informa EFE, la Aesan ha actualizado en su página web los listados con los lotes, marcas y lugares en las que se han distribuidos las tabletas afectadas, entre los que se encuentra Castilla-La Mancha. Asimismo, se ha distribuido en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Alerta para las personas alérgicas

Por el momento, no existe constancia en España de casos asociados a esta alerta, pero se recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. Su consumo no comporta ningún riesgo para las personas no alérgicas a la almendra.

