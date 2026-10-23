La Policía encuentra a un hombre herido en una calle de Hellín tras ser agredido con un arma blanca en una reyerta

Un hombre de 38 años ha resultado gravemente herido en una reyerta ocurrida en Hellín (Albacete) tras ser agredido con un arma blanca.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 23.11 horas de este jueves en la calle Pablo VI de la localidad.

Ha sido la Policía Local quien ha dado aviso a los servicios sanitarios tras dar con el afectado en plena vía pública y comprobar su estado.

Tras desplazarse hasta el lugar de los hechos, una UVI móvil ha trasladado al hombre hasta el hospital del municipio.

Hasta allí también se personaron agentes de la Policía Nacional, que ya están investigando en qué circunstancias han ocurrido los hechos.

Por el momento se desconoce quién es el responsable de la agresión.