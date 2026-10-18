La Guardia Civil encuentra el cadáver de un hombre en una casa de Saceruela (Ciudad Real): llevaba días desaparecido

Un hombre de 49 años ha sido hallado sin vida en su domicilio particular en Saceruela (Ciudad Real) tras permanecer alrededor de 20 días en paradero desconocido.

La Guardia Civil encontró el cadáver a las 18:30 horas de este sábado 17 de octubre en la vivienda situada en la calle Virgen de las Cruces de la citada localidad. Alertados por la ausencia del varón desde hace días, los agentes de la comarca de Almadén, bomberos y efectivos del Seprona forzaron la puerta de la casa y lo encontraron en el cuarto de baño.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y junto a él permanecía su perro, un ejemplar de american staffordshire terrier que ha pasado a disposición del Seprona. El servicio médico de urgencias desplazado al lugar de los hechos, ha certificado que el fallecimiento se ha producido por causas naturales.

Por su parte, el alcalde de Saceruela, José Fernández Teno, ha lamentado el "trágico desenlace" y ha explicado a EFE que el hombre no era del municipio pero llevaba aproximadamente un año y medio residiendo en la población, y que los vecinos "le han echado en falta desde hace unos 20 días".