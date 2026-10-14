Muere un motorista de 37 años al salirse de la carretera por la que circulaba en Quintanar de la Orden

Un hombre de 37 años ha muerto tras salirse de la vía por la que circulaba con su motocicleta, en Quintanar de la Orden (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el trágico suceso ha ocurrido a las 20.25 horas de la tarde de este miércoles en el kilómetro 121,9 de la N-301.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil y una UVI, cuyos sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.