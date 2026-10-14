Dos detenidos por incendiar una nave en Borox (Toledo) para cobrar una indemnización 2,5 millones de euros del seguro

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otra más por su presunta relación con un incendio provocado en una nave industrial de Borox (Toledo) en el mes de febrero con el que pretendían cobrar una indemnización que rondaba los 2,5 millones de euros.

Los dos detenidos son el dueño de la nave, supuesto autor intelectual, y el presunto autor material, mientras que la persona que acompañó a esta segunda persona a la nave en la madrugada de los hechos ha sido investigada.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el incendio se declaraba sobre las 2:15 horas de la madrugada del 11 de febrero en una nave industrial del Polígono Industrial 'Jesús Menchero' del municipio sagreño y estuvo activo durante un día hasta que los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) lo dieron por extinguido.

Desde la Guardia Civil y dada la magnitud de los daños provocados, activaron al Equipo Territorial de Policía Judicial de Illescas, quien se hizo cargo de la investigación de unos hechos cuyos primeros indicios indicaban que había sido provocado.

Además de observar una entrada forzada y la llegada de dos individuos encapuchados en un vídeo grabado por una cámara de seguridad, la inspección ocular llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) llevó a recopilar pruebas del uso de acelerantes de la combustión.

Con los indicios obtenidos en la inspección y los antecedentes del propietario de la nave por hechos similares, la investigación ha podido determinar que el dueño de la nave industrial encargó la quema de la instalación a dos personas de su confianza.

Estafa al seguro

El fin último habría sido dar parte al seguro por las pérdidas producidas, tanto por los daños materiales como por la mercancía que almacenaba, ascendiendo para lograr una indemnización de 2.541.374 €. Además, se da la circunstancia de que la póliza había sido firmada unos meses antes del incendio

Una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Plaza 1 de los de Illescas (Toledo), que determinó la puesta en libertad de los detenidos e investigados con cargos.