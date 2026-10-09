Prisión sin fianza para un detenido tras ser sorprendido con 556 kilos de cocaína en una casa rural de Ciudad Real

Un detenido en una operación antidroga en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) irá a prisión provisional comunicada y sin fianza en la cárcel de Herrera de La Mancha por un presunto delito contra la salud pública, tras ser sorprendido con 556 kilos de cocaína.

En el auto, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva, una petición que fue rechazada por la defensa por entender que no concurren los presupuestos necesarios para su adopción.

Por su lado, la defensa ha solicitado la posibilidad de comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o prestación de fianza de 25.000 euros. "Todas ellas resultan insuficientes para evitar el riesgo de fuga por cuanto que, ante lo elevado de las penas en que pudiera incurrir y su falta de arraigo, no constituyen garantía suficiente para sujetar al investigado", ha explicado.

El juez ha recordado que la prisión provisional es una medida cautelar restrictiva de la libertad personal cuya aplicación debe realizarse conforme a los presupuestos establecidos en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, que viene reiterando que esta medida cautelar debe ser de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional, proporcionada y encaminada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos.

Indicios de criminalidad

Para el juez, los indicios de criminalidad resultan "contundentes", ya que el detenido fue sorprendido la madrugada del jueves en pleno traslado de paquetes que han dado resultado positivo al narcotest en cocaína. La maniobra se estaba realizando desde una casa rural hasta un vehículo aparcado en la vía pública.

En el coche había dos compartimentos abiertos en la zona de los pies del conductor y del acompañante, con más paquetes de las mismas características.

El hallazgo motivó la solicitud de entrada y registro en la casa rural de la que salía el detenido para trasladar los paquetes hasta el vehículo. El resultado definitivo fue de 556,8 kilogramos de cocaína.

"Nos encontramos ante la incautación de una elevada cantidad de kilogramos de cocaína en paquetes de un kilo. De ahí los claros indicios de comisión del delito señalado", ha sentenciado el juez.