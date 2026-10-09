Piden 7 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a una joven con discapacidad en una residencia de Albacete

El próximo 14 de octubre arrancará el juicio contra un hombre con retraso mental ligero, que responde a las iniciales D.M.H., por agredir sexualmente a una compañera de residencia en Albacete, que también sufría un retraso mental moderado y que la convierte en una persona altamente discapacitada.

Según el escrito de acusación, el acusado, declarado plenamente incapaz de regir su persona y gobernar sus bienes y bajo la tutela de la Junta y a cargo de la Fundación Futucam, ingresó en una residencia de Albacete dedicada a la acogida de personas que sufren algún tipo de discapacidad intelectual.

Durante la madrugada del domingo 5 de junio de 2022, el acusado entró en el dormitorio de una compañera, de 23 años. Tras comprobar que estaba dormida, se aproximó y "con el excitado ánimo de satisfacer su lascivia, le tocó la vagina y le metió uno de sus dedos por la abertura genital".

Según el fiscal, dado su menor coeficiente de inteligencia, estos hechos no le produjeron una afectación emocional a la joven.

No obstante, el acusado "sabía perfectamente lo que hacía con aquel cuerpo dormido y, quiso tocarlo sin el permiso de aquella mujer que, además de dormida, tenía sobre el mismo un dominio disminuido".

Siete años de cárcel

Por ello, la Fiscalía pide a D.M.H. siete años de prisión por un delito de violación, prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante quince años.

También una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante doce años.

Asimismo, solicita libertad vigilada durante ocho años, que se ejecutará después de la pena privativa de libertad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del código penal.