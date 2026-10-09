Detenido el dueño de una rehala por matar de hambre y sed al menos a 14 perros en una finca de Toledo

Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina (Toledo) han detenido a una persona de 40 años de edad como presunto responsable de los delitos de maltrato de animales domésticos y abandono continuado, al hallar en una finca de su propiedad 14 perros muertos.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a mediados de septiembre, cuando un ciudadano alertó a una patrulla de la UPRONA de Talavera de la Reina de que había observado varios perros inmóviles en las instalaciones de una rehala, ubicadas en una finca de la comarca de la Jara.

Tras personarse en el lugar, los agentes constataron la presencia de un total de 14 perros muertos en sus habitáculos, cerrados y sin comida ni agua, en distintos estados de descomposición. Durante la inspección, no localizaron ningún animal con vida.

Fuera de la construcción en la que se encontraban los cadáveres, los agentes identificaron un túmulo de huesos calcinados donde el detenido se deshacía de los cadáveres. Entre las cenizas se detectó la lectura de un microchip perteneciente a uno de los perros, lo que permitió relacionar los restos con uno de los animales de su titularidad.

Una vez realizadas las gestiones oportunas, los agentes identificaron al propietario de las instalaciones y procedieron a levantar acta por veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal Agrario (OCA) de Belvis de la Jara.

Imagen del habitáculo en el que se encontraban los perros. Guardia Civil

Otros 15 perros bajo investigación

Por otra parte, los agentes comprobaron el historial de los cánidos de los que había sido titular el responsable, constatando la existencia de 15 perros más que el año anterior fueron dados de baja en un corto periodo de tiempo. De este modo, la Guardia Civil investiga si estos animales pudieron sufrir el mismo final y modus operandi que los encontrados en la parcela.

El detenido, que no tiene antecedentes por hechos similares, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina.