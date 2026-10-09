La familia de la mujer asesinada en Valverde de Júcar (Cuenca) se hará cargo de sus dos hijas, de 6 y 14 años

La familia de la mujer de 37 años presuntamente asesinada a manos de su marido, que también fue hallado muerto, este jueves en una vivienda de Valverde de Júcar (Cuenca) se hará cargo de las dos hijas de la pareja, dos niñas de 6 y 14 años.

Así lo ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, este viernes en una rueda de prensa donde ha señalado que un equipo de su departamento se volverá a desplazar al municipio para hacer una valoración de la familia.

Concretamente, García ha explicado que esa evaluación la hará sobre sus abuelos, con quienes "se encontraban ayer las dos menores" -que en el momento de los hechos no estaban en el domicilio- además de ofrecerles "todo el apoyo y acompañamiento necesario".

"Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración", ha concluido Bárbara García.

Por su parte, el alcalde del municipio, Eduardo Mena, ha asegurado en una declaraciones a Europa Press que en Valverde del Júcar se respira una mezcla de "rabia, incredulidad y enfado" por este luctuoso capítulo.

"Es algo que no se lo puede explicar nadie", ha reconocido el regidor sobre este luctuoso suceso que está siendo investigando como caso de violencia machista.

En cuanto a la pareja, que estaba en trámites de separación, Mena ha explicado que era "una familia muy querida" en el pueblo. Ella era de origen rumano y él, según ha apuntado, español con familia en el municipio albaceteño de Madrigueras.

Del mismo modo ha indicado que "no se conocía nada de esto" en relación a posibles capítulos de violencia machista. De hecho, no había denuncias previas ni la mujer estaba incluida en el sistema VioGén, como ha confirmado de fuentes oficiales EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento de Valverde del Júcar tiene previsto decretar tres días de luto y celebrará una concentración de repulsa este viernes.

Hallazgo de los cadáveres

Los cadáveres fueron hallados en el interior del domicilio familiar a las 19:43 horas del jueves, cuando el padre de la mujer asesinada y abuelo de las niñas no fue capaz de acceder a la vivienda.

Rápidamente dio aviso a emergencias y fueron los bomberos de Motilla del Palancar los encargados de forzar la entrada junto a agentes de la Guardia Civil. En el interior del inmueble hallaron los dos cadáveres con signos de violencia.

Hasta el lugar también se desplazaron un médico de urgencias, que certificó las muertes y un equipo psicosocial de Cruz Roja para prestar asistencia.