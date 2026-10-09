Confirman como asesinato machista la muerte de Georgina en Valverde de Júcar (Cuenca) a manos de su pareja

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado como asesinato machista la muerte de Georgina en Valverde de Júcar (Cuenca) en la tarde de este jueves.

El cuerpo de la mujer de 37 años fue hallado junto al de su pareja, de 43 años, quien tras cometer el crimen se suicidó, en el domicilio que compartían.

Según ha trascendido, la pareja se encontraba en trámites de separación, no existían denuncias previas y por lo tanto la mujer no estaba incluida en el sistema VioGén.

La pareja, de origen rumano, tenía dos hijas de 6 y 14 años que en el momento del suceso no se encontraban en el domicilio.

En principio, las dos menores se marcharán a vivir con la familia materna según ha confirmado este viernes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

En rueda de prensa, la consejera ha explicado que este viernes un equipo de Menores de su departamento se había desplazado hasta el municipio conquense para realizar una evaluación a sus abuelos con quienes "se encuentran desde ayer" y para ofrecerles "todo el apoyo y acompañamiento necesario".

"Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración", ha concluido Bárbara García.

Concentración de repulsa

Mientras, cerca de 200 personas se han concentrado en la plaza principal del municipio conquense en la concentración de repulsa y minuto de silencio convocados por el Ayuntamiento, que también ha declarado tres días de luto.

El alcalde del municipio, Eduardo Mena, ha mostrado, en declaraciones a los medios recogidas por Efe, su rechazo “absoluto” al crimen y ha explicado que fue el padre de la mujer fallecida quien avisó al 112 porque la hija mayor no había podido acceder al domicilio.



El regidor ha destacado que "gran parte" de los vecinos de Valverde de Júcar, un municipio de 1.200 habitantes, se han sumado a la concentración para "apoyar a la familia, principalmente, y mostrar su rechazo a lo que está siendo una lacra, que es que sigan muriendo mujeres por el hecho de ser mujeres".



"Estamos muy tristes, indignados, enfadados y con incredulidad", ha dicho el primer edil.



Mena también ha dicho que la mujer era cocinera de un bar de la localidad y tenía "mucho contacto” con todos los vecinos, y ha agregado que el marido trabajaba en una empresa de un pueblo próximo.



“A la familia la conocíamos todos en mayor o menor medida", ha indicado.



En Valverde de Júcar también ha estado la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha lamentado que Castilla-La Mancha vuelva a vivir un "día triste" en el que "tenemos que condenar de nuevo lo que presuntamente es un nuevo asesinato machista".

"Ayer Georgina perdía la vida y dos niñas, de 6 y 14 años, se quedaban huérfanas porque un hombre decidió que su vida no tenía valor y decidió arrebatársela", ha señalado en declaraciones a los medios.

Simón ha reconocido que el alcalde le había trasladado la "sorpresa" con la que el municipio ha acogido este suceso aunque ahora, con este fatal desenlace, "todo el mundo veía cositas pero nadie levantó la voz para pedir ayuda por ella".

"Las últimas mujeres asesinadas en nuestra región no habían presentado denuncia ni tampoco habían pedido ayuda en alguno de nuestros recursos, algo que debe hacernos reflexionar, y yo hoy pido a toda la sociedad que extreme la precaución y nos ayude a identificar cualquier señal de violencia de género, terminar con la violencia de género es una tarea de todas y de todos", ha añadido.

Georgina supone el asesinato número 42 por violencia machista en lo que va de año y el tercero en Castilla-La Mancha.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional, Castilla-La Mancha cuenta con 64 mujeres víctimas mortales de violencia de género desde el año 2003, fecha desde la que hay registros.