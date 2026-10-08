Hallan muertos a una mujer de 37 años y un hombre con indicios violentos en una vivienda de Valverde del Júcar

Una mujer de 37 años y un hombre, cuya edad no ha trascendido, han sido hallados muertos este jueves en el interior de una vivienda de la calle Mayorazgo de Valverde de Júcar (Cuenca), ambos con indicios de haber sufrido una muerte violenta, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los hechos han ocurrido sobre las 19:43 horas, cuando un hombre que trataba de acceder al inmueble ha observado a las dos personas en el interior de la vivienda y ha dado aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Motilla del Palancar, que han accedido al domicilio y han localizado a las dos víctimas.

Un médico de urgencias también se ha trasladado hasta la vivienda y ha certificado el fallecimiento de ambas personas. Asimismo, ha acudido un equipo psicosocial de Cruz Roja para prestar asistencia.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se han producido las muertes.

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