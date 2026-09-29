La colisión en cadena de seis vehículos provoca grandes retenciones en la carretera que conecta Toledo y Madrid

Un accidente por la colisión en cadena de seis vehículos en la A-42, vía que une Toledo con Madrid, ha provocado una gran retención de tráfico en la mañana de este martes.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incidente no ha dejado heridos y ha ocurrido a las 7.52 horas en el kilómetro 64, a la altura de Olías del Rey (Toledo).

Hasta el lugar han tenido que acudir los bomberos del Consorcio de la provincia, para sacar a los ocupantes de algunos coches que tenían las puertas deformadas por el impacto y no se podían abrir.

Asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil.