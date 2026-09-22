Rescate de la menor que se había subido a una torreta eléctrica. Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo

En estado grave una niña de 12 años electrocutada al subirse a una torreta eléctrica en Navahermosa (Toledo)

Una niña de 12 años ha sufrido quemaduras graves tras electrocutarse cuando se había subido a una torreta eléctrica en la urbanización Río Cedena de Navahermosa (Toledo). La menor tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada en una UVI al Hospital La Paz de Madrid.

El suceso ocurrió a las 18:46 horas de este lunes, 21 de septiembre, en la calle Número 10 de la citada urbanización, cuando la menor accedió a una torre eléctrica y sufrió una descarga al entrar en contacto con los cables, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia de la descarga, la chica quedó colgada de la torreta, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos del parque de Talavera de la Reina para proceder a su rescate.

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo ha explicado que, antes de iniciar las maniobras, los efectivos realizaron el control del riesgo eléctrico y confirmaron la desenergización de la instalación y la ausencia de tensión.

Posteriormente, los bomberos aseguraron a la menor y procedieron a su descenso mediante una autoescala, quedando después a cargo de los servicios sanitarios.

La niña fue atendida en el lugar por los servicios de emergencias y, debido a la gravedad de las quemaduras sufridas, fue trasladada en una UVI hasta el Hospital La Paz de Madrid.

En el operativo también participaron un médico de urgencias, dos ambulancias, un helicóptero medicalizado, agentes de la Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Navahermosa.

Riesgo de acceder a instalaciones eléctricas

Tras la intervención, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo ha advertido sobre el peligro de acceder a torres, postes u otras instalaciones eléctricas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, los bomberos han recordado que las instalaciones eléctricas pueden provocar descargas o arcos eléctricos incluso sin necesidad de tocar directamente un conductor.

"Una foto no vale tu vida", han señalado desde el Consorcio, que ha instado a no acceder a este tipo de instalaciones por el riesgo que entrañan y ha advertido de que ninguna fotografía, vídeo o publicación justifica asumir ese peligro.