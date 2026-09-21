Un incendio de nivel 1 en la Dehesa Boyal de Puertollano obliga a cortar una carretera y una línea de alta tensión

La dirección del Plan Infocam ha decretado el Nivel 1 de emergencia ante el incendio forestal que se ha detectado en la tarde de este lunes en el paraje de la Dehesa Boyal de Puertollano (Ciudad Real) y que ha obligado a cortar una línea de alta tensión y la carretera CR-502.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado que las llamas han sido detectadas sobre las 15:40 horas.

Al parecer, el foco se ha situado en las inmediaciones, en una zona de bombas que están conectadas con la petroquímica, según informa Europa Press.

En estos momentos, el Plan Infocam ha movilizado sobre el terreno un dispositivo compuesto por 31 medios, 7 de ellos aéreos y 121 personas.

El nivel 1 refleja una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales, que en su evolución previsible, pueden afectar gravemente a bienes forestales o, en su caso, afectación leve a la población y bienes de naturaleza no forestal.