Imagen del incendio declarado en Puertollano.

Imagen del incendio declarado en Puertollano. Infocam

Sucesos

Un incendio de nivel 1 en la Dehesa Boyal de Puertollano obliga a cortar una carretera y una línea de alta tensión

En el dispositivo de extinción participan una treintena de medios aéreos y terrestres, y 121 personas.

Más información: Los incendios forestales se disparan un 42 % en Castilla-La Mancha respecto a 2025: este año ya se contabilizan 459

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La dirección del Plan Infocam ha decretado el Nivel 1 de emergencia ante el incendio forestal que se ha detectado en la tarde de este lunes en el paraje de la Dehesa Boyal de Puertollano (Ciudad Real) y que ha obligado a cortar una línea de alta tensión y la carretera CR-502.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado que las llamas han sido detectadas sobre las 15:40 horas.

Al parecer, el foco se ha situado en las inmediaciones, en una zona de bombas que están conectadas con la petroquímica, según informa Europa Press.

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En estos momentos, el Plan Infocam ha movilizado sobre el terreno un dispositivo compuesto por 31 medios, 7 de ellos aéreos y 121 personas.

El nivel 1 refleja una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales, que en su evolución previsible, pueden afectar gravemente a bienes forestales o, en su caso, afectación leve a la población y bienes de naturaleza no forestal.