Avistamiento de la columna de humo desde el enlace A-42 con M-417. DGT

Un incendio en una nave industrial abandonada de Illescas genera una gran columna de humo visible desde la A-42

Un incendio se ha declarado este lunes en torno a las 9:07 en una nave industrial abandonada situada en la avenida de los Metales de Illescas (Toledo), según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a primera hora de la mañana, después de que se avistase una gran columna de humo negro en una zona de naves industriales de esta localidad toledana. El humo es visible desde diferentes puntos de la autovía A-42, a su paso por la zona.

Columna de humo vista desde las cámaras de tráfico. DGT

Según la información trasladada por la Policía Local, el fuego se ha originado en una nave industrial abandonada que contiene basura en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos, que actualmente se encuentran trabajando en la zona para sofocar las llamas.

Noticia en actualización

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