Prisión para un hombre en Guadalajara tras robar a una mujer de avanzada edad con la técnica del mataleón

Ingresado en prisión un hombre tras abordar a una mujer de edad avanzada con la técnica del mataleón en Guadalajara.

Con la intención de robar sus pertenencias, el individuo atacó a la víctima agarrándola del cuello mientras le realizaba la conocida técnica de estrangulamiento sanguíneo. Testigos que estaban en la zona alertaron al 091 sobre el episodio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios efectivos para asistir a la mujer, una persona vulnerable debido a su edad, según informa la Policía Nacional de Guadalajara.

Tras auxiliar a la damnificada, las patrullas policiales comenzaron a realizar una búsqueda por las inmediaciones del lugar con el objetivo de dar con el presunto autor.

El agresor, que fue localizado poco después y quien presentaba numerosos antecedentes policiales, portaba en su pantalón una tarjeta bancaria a nombre de la víctima, un detalle que permitió relacionarle directamente con los hechos investigados.

Tras ser detenido, el hombre pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.