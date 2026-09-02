La Policía Nacional detiene a dos parejas de Toledo con 21 kilos de heroína en la cafetería de un hotel

Dos agentes de la Policía Nacional custodian a uno de los detenidos. Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de heroína que trataba de introducir en la península 21 kilos de esta droga desde Gran Canaria.

La red estaba formada por dos parejas que se desplazaron desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo, aunque viajaron en asientos separados para evitar levantar sospechas y dificultar una eventual investigación policial.

Una vez en la isla, los cuatro integrantes extremaron las medidas de seguridad. Se alojaron en hoteles distintos y situados en puntos alejados de Gran Canaria, sin mantener contacto entre ellos. La estrategia respondía a un reparto de funciones previamente establecido dentro de la organización.

Una de las parejas era la encargada de recibir la droga, mientras que la otra tenía como cometido trasladarla posteriormente hasta la península.

Para ello, los investigados utilizaban vehículos de alquiler.

Sorprendidos en una cafetería

La investigación permitió a los agentes identificar a los cuatro integrantes de la red y establecer un dispositivo policial el pasado mes de julio.

Los investigadores lograron localizarles in fraganti cuando realizaban la transacción de la droga en la cafetería de un hotel y a plena luz del día. En ese momento fueron detenidos los cuatro sospechosos.

Los agentes intervinieron una maleta que contenía 21 kilogramos de heroína ocultos en bolsas de plástico de supermercado.

La operación permitió así frustrar el traslado de la sustancia hacia la península y descubrir una vía que, según la Policía, supone una nueva ruta para la introducción y tránsito de heroína en España.

Dos registros en Las Palmas

La actuación culminó con dos entradas y registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria, además de la detención de las cuatro personas investigadas.

Los arrestados están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.

La Policía mantiene abierta la investigación y analiza ahora esta nueva ruta utilizada por la organización para introducir heroína en la península.

El caso pone de manifiesto, según los investigadores, cómo las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas modifican sus rutas y métodos de actuación para tratar de esquivar los controles policiales.