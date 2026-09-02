Muere un camionero de 37 años tras colisionar contra otro camión en la A-2 en Almadrones (Guadalajara)

Un camionero de 37 años ha fallecido este miércoles de madrugada tras colisionar por alcance contra otro camión en la autovía A-2, a la altura del término municipal de Almadrones (Guadalajara).

El accidente se ha producido a las 2.55 horas en el kilómetro 99 de la A-2, en sentido Madrid, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Por causas que todavía se investigan, el camión que conducía el fallecido ha impactado contra la parte trasera de otro vehículo pesado.

El conductor del camión que circulaba delante, un hombre de 35 años, ha sido atendido en el lugar del accidente por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona. No ha sido necesario trasladarlo a ningún centro hospitalario.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Sigüenza, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico. Los bomberos han tenido que intervenir para liberar el cuerpo del camionero fallecido, mientras los sanitarios han certificado su muerte.

El accidente ha obligado a movilizar a distintos efectivos de emergencia durante la madrugada para atender las consecuencias de la colisión, registrada en una de las principales vías de comunicación de la provincia de Guadalajara.