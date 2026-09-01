Siete heridos en un accidente entre cuatro coches en la A-3 a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

Un total de siete personas han resultado heridas de diversa consideración en el accidente entre cuatro turismos en la A-3, a su paso por el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca).

Los más graves son una mujer de 77 años y un hombre de 78, que han sido trasladados en una ambulancia de soporte al Hospital de Requena (Valencia).

El resto de afectados son una mujer de 49 años, un hombre de 69, una mujer de 71, una mujer de 23 y un hombre de 25. Todos ellos han sido atendidos en el lugar del accidente por los sanitarios de una UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.13 horas de la tarde de este martes, en el kilómetro 222,7 de la citada vía.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.