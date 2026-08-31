Persecución de película en Puertollano: tiran cocaína a un tejado, chocan contra una casa y agreden a un agente de policía

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Puertollano (Ciudad Real) y ha desarticulado un punto de venta de droga vinculado a un clan dedicado presuntamente al tráfico de estupefacientes en la provincia. La operación se inició tras detectar un vehículo con un cargamento de cocaína y terminó con una persecución en la que resultó herido un agente.

Los hechos comenzaron cuando los policías, desplegados en distintos puntos de la localidad dentro de un dispositivo de Seguridad Ciudadana contra la delincuencia y el crimen organizado, detectaron un vehículo con dos ocupantes que transportaba droga en una céntrica calle de Puertollano.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos colisionaron contra una vivienda y un vehículo policial. Tras el accidente, ambos abandonaron el coche y continuaron escapando a pie mientras eran perseguidos por varios agentes.

Uno de ellos llegó incluso a intentar refugiarse en una vivienda particular para despistar a los policías, aunque finalmente fue localizado y detenido junto al otro sospechoso.

Un paquete de cocaína en el tejado

Los agentes recuperaron del tejado el paquete que habían arrojado durante la huida. En su interior había 1.147 gramos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado habría alcanzado los 322.000 euros. Los dos detenidos también llevaban más de 1.500 euros en efectivo.

A ambos se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado contra un agente de la autoridad, allanamiento de morada y daños.

La investigación no terminó con estas dos detenciones. La información obtenida por los agentes durante los dispositivos de seguridad ciudadana permitió realizar al día siguiente la entrada y registro de un piso de Puertollano que presuntamente era utilizado para elaborar y distribuir cocaína.

Tejado donde tiraron el paquete de cocaína en el tejado de una vivienda en Puertollano. Policía Nacional

En el interior de la vivienda fueron detenidos un hombre y una mujer, a quienes los investigadores sitúan como otros dos integrantes de la organización.

Durante el registro, los agentes localizaron dosis de cocaína ya preparadas para su venta, además de 2.760 euros en efectivo, cartuchos de escopeta, armas blancas, teléfonos móviles y varias joyas de procedencia desconocida.

Según la investigación, algunas de estas joyas podrían haber sido utilizadas para abonar la compra de droga.

Los cuatro arrestados forman parte presuntamente de un clan especializado en el tráfico de estupefacientes en la provincia de Ciudad Real y cuentan con numerosos antecedentes penales.

Agente herido a las puertas de los juzgados

La operación tuvo un segundo episodio de tensión cuando los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Puertollano para su puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional estableció un importante dispositivo de seguridad ante la previsión de posibles incidentes durante el traslado. Sin embargo, varios familiares y amigos de los arrestados intentaron impedir la puesta a disposición de los detenidos y agredieron a los agentes.

Como consecuencia de estos hechos, otro policía resultó herido. Los efectivos tuvieron que establecer un cordón de seguridad en las inmediaciones de los juzgados para garantizar el traslado de los detenidos y controlar la situación.