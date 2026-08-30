Muere una mujer de 56 años tras ser rescatada inconsciente de una piscina comunitaria de Camarena (Toledo)

Una mujer de 56 años ha muerto después de ser rescatada de una piscina comunitaria en la localidad toledana de Camarena.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha dado a las 13.40 horas de la tarde, cuando la mujer ha sido hallada inconsciente en la piscina de una comunidad ubicada en la Avenida de la Guardia Civil.

A su llegada, los sanitarios de la UVI móvil desplazada han procedido a atenderla, pero tan solo han podido certificar su fallecimiento.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.