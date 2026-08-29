Tráfico de cocaína colombiana en Guadalajara: droga en una silla para montar a caballo y disparos contra la Guardia Civil

La Guardia Civil encontró más de cinco kilos de cocaína en una silla para montar a caballo. Guardia Civil

La Guardia Civil ha intervenido 5,347 kilos de cocaína ocultos en el interior de una silla de montar a caballo enviada por correo desde Colombia con destino a Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La operación, bautizada como 'Gavilanes', se ha saldado con tres personas detenidas y la intervención de cinco armas de fuego, dos armas de aire comprimido y 253 cartuchos de diferentes calibres.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron un envío postal procedente de Colombia que contenía una silla de montar en cuyo interior se escondía la droga. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Guadalajara puso entonces en marcha un dispositivo encubierto para seguir el paquete y localizar a sus receptores.

Los agentes lograron detener primero a una persona que, pese a ser advertida de que no figuraba como destinataria, intentó hacerse cargo del envío. Posteriormente localizaron y arrestaron al destinatario de la silla, al que intervinieron dos teléfonos móviles.

El análisis de estos dispositivos permitió a los investigadores obtener nuevas pruebas sobre la actividad de los arrestados e identificar a una tercera persona presuntamente vinculada a la organización.

Disparó contra los agentes

La entrada en uno de los domicilios se produjo con especial tensión. Uno de los detenidos se parapetó en una habitación y disparó contra los agentes antes de ser reducido.

Sustancias incautadas por los agentes. Guardia Civil

Durante este registro, la Guardia Civil encontró otros 928 gramos de cocaína, además de 1.650 gramos de cafeína y tres litros de metiletilcetona, sustancias utilizadas en la preparación y adulteración de la droga.

También fueron intervenidas una prensa hidráulica y otros efectos relacionados con la manipulación de la sustancia estupefaciente.

En el mismo domicilio, los agentes localizaron cinco armas de fuego, dos armas de aire comprimido y los 253 cartuchos de distintos calibres.

La investigación ha permitido así desarticular una estructura dedicada presuntamente a la recepción, preparación y distribución de cocaína procedente de Colombia en Guadalajara.