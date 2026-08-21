Muere un hombre de 36 años aplastado por la furgoneta que estaba reparando en una calle de Daimiel

Un hombre de 36 años ha muerto este jueves en Daimiel (Ciudad Real) tras quedar atrapado bajo la furgoneta que estaba reparando en plena vía pública. El vehículo se ha vencido y ha terminado cayendo sobre él, sin que por el momento hayan trascendido las causas del accidente.

El suceso se ha producido a las 19.43 horas en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad ciudadrealeña. El hombre se encontraba trabajando sobre el vehículo cuando este se ha desplazado y lo ha aplastado.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del parque de Daimiel, que han tenido que intervenir para liberar al hombre de debajo de la furgoneta.

Los servicios sanitarios también han acudido al aviso. Un equipo médico de emergencias y una ambulancia han intentado asistir al afectado, pero finalmente solo han podido certificar su fallecimiento.

En el dispositivo han participado además agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Daimiel.