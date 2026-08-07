Un joven visiblemente alterado acaba reducido y detenido en la plaza de Zocodover de Toledo tras proferir graves insultos

Varios policías han reducido y detenido al sujeto en los soportales de la Plaza de Zocodover EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Un joven visiblemente alterado ha sido arrestado este viernes en torno a las 13:00 horas del mediodía en la plaza de Zocodover de Toledo, el corazón del Casco Histórico de la capital castellanomanchega.

El arrestado ha proferido insultos machistas a viva voz contra varios trabajadores de un establecimiento hostelero y ha arremetido contra el mobiliario urbano, lanzando sillas de algunas de las terrazas de la zona y derribando carteles publicitarios.

Un amplio dispositivo policial conformado por hasta seis coches patrulla tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local se han desplazado rápidamente al lugar.

El detenido, ya esposado, antes de ser introducido en un vehículo policial. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

A la llegada de los agentes, el varón no ha depuesto su actitud y se ha quitado la camiseta.

Finalmente, ha sido reducido por hasta cuatro policías que lo han esposado bajo los soportales de la plaza. Minutos más tarde ha sido introducido en uno de los vehículos de la Policía Local.

Uno de los trabajadores del establecimiento hostelero ha relatado a los agentes que el joven detenido llevaba "varios días" mostrando una actitud desafiante y violenta.

El altercado ha causado revuelo e inquietud entre los toledanos y turistas que en ese momento se encontraban en Zocodover, aunque no ha habido que lamentar daños personales.