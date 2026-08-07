Detenidos seis hombres en Guadalajara con 300 kilos de cable de cobre sustraído de una línea ferroviaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Guadalajara a seis varones, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores del hurto de cable de cobre perteneciente a una catenaria ferroviaria de Adif de la localidad de Humanes de Mohernando (Guadalajara).

Los seis varones, que viajaban a bordo de una furgoneta, fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional que formaban parte de los dispositivos que diariamente se establecen en la ciudad para evitar delitos contra el patrimonio.

En el momento de la actuación policial transportaban aproximadamente 300 kilogramos de cable de cobre. Al ser preguntados por la procedencia de dicho material, manifestaron en un primer momento que lo habían encontrado en las cercanías del río Henares, a la altura de la localidad de Humanes, si bien después comenzaron a dar versiones distintas.

Al tener sospechas de que el cobre pudiera haber sido sustraído, ya que no portaban ninguna factura ni ofrecían una versión veraz sobre los hechos, los agentes procedieron a intervenir el cableado así como la herramienta que portaban, utilizada habitualmente para cometer este tipo de delitos.

De este modo se pudo recuperar el material sustraído valorado en 24.408 euros, evitando que pudiera ser introducido en el mercado ilícito.

Posteriormente, se pudo comprobar que el cableado pertenecía a la catenaria ferroviaria de Adif de la localidad de Humanes de Mohernando (Guadalajara).

Además, uno de los detenidos fue puesto a disposición de la autoridad judicial ya que le figuraba en vigor una requisitoria de un juzgado de Coslada (Madrid).