Unos 50 vecinos desalojados y una mujer de 101 años afectada por el incendio del cableado de un edificio en Puertollano

Un incendio originado en el cableado de la calle Gran Capitán de Puertollano (Ciudad Real) ha obligado a desalojar de forma preventiva a unas 50 personas de un edificio aledaño durante la madrugada de este viernes debido a la gran cantidad de humo generada.

Entre los evacuados se encontraba una mujer de 101 años que ha resultado afectada por inhalación de humo, aunque no ha necesitado ser trasladada al hospital.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del incendio se recibió a las 2.10 horas. El fuego se inició en el cableado y terminó propagándose a los cables de la fachada del inmueble afectado, lo que motivó el desalojo preventivo de los residentes.

La mujer afectada fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona. Tras ser asistida por una UVI móvil, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Los vecinos pudieron regresar a sus viviendas sobre las 3.30 horas, una vez que el incendio quedó controlado y se comprobó que no existía riesgo para el edificio.

En el dispositivo de emergencia participaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos y una UVI móvil, que trabajaron para extinguir el fuego y garantizar la seguridad de los residentes.

Un detenido por amenazar a su pareja en Puertollano

La Policía Local de Puertollano ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género después de que, presuntamente, amenazara a su pareja con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en el interior de una vivienda de la localidad.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 5 de agosto, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

La intervención se produjo después de que varios vecinos alertaran a los servicios de emergencia al escuchar a una persona pedir auxilio desde el interior del domicilio. A su llegada, los agentes tuvieron que utilizar una escalera para acceder a un segundo piso, donde lograron intervenir, detener al presunto agresor y auxiliar a la víctima.

La Policía Local ha difundido además una imagen del cuchillo de grandes dimensiones supuestamente utilizado durante el suceso.