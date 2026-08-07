Angustia en Zarzuela de Jadraque: una niña de 12 años, evacuada en helicóptero tras caer de un patinete

Una menor de 12 años ha resultado herida tras sufrir una caída del patinete con el que circulaba por la calle Ermita, en la localidad guadalajareña de Zarzuela de Jadraque. El accidente se produjo a las 20:01 horas de este jueves y obligó a movilizar un helicóptero medicalizado para su traslado al Hospital Universitario de Guadalajara.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del golpe en la cabeza sufrido durante la caída.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron un helicóptero medicalizado, un médico de urgencias, dos ambulancias de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil, que participaron en la atención de la emergencia.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar del accidente, la niña fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Guadalajara, donde ha quedado ingresada para ser atendida de sus lesiones. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su evolución ni sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.