Los bomberos de Toledo rescatan a una niña de dos años atrapada en el interior de un coche aparcado en Fusión

Momentos de tensión este lunes por la tarde en Toledo. Una niña de dos años quedó atrapada en el interior de un vehículo aparcado en el parque comercial de Fusión de la localidad toledana después de que el coche se cerrara automáticamente con las llaves dentro.

Según han informado los bomberos del Ayuntamiento de Toledo a través de sus redes sociales, el aviso se recibió alrededor de las siete de la tarde. A esa hora, la capital regional registraba cerca de 35 grados a la sombra, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los bomberos desplazados al lugar consiguieron abrir la puerta del vehículo sin necesidad de romper los cristales, una maniobra que permitió evitar posibles heridas a la menor.

La niña permaneció atrapada durante unos 15 minutos hasta que pudo ser rescatada. Afortunadamente, el incidente se saldó sin consecuencias y todo quedó "en un susto", según han señalado los bomberos.

Tras la intervención, los profesionales han aprovechado para lanzar un mensaje de prevención y recordar el riesgo que supone dejar a menores o mascotas en el interior de un vehículo, especialmente durante los meses de verano.

"Nunca dejes a los niños o mascotas en el interior de los vehículos", advierten los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, insistiendo en que las altas temperaturas pueden convertir el habitáculo de un coche en un lugar extremadamente peligroso en apenas unos minutos.

Aunque en este caso la menor quedó atrapada de forma accidental por el cierre automático del vehículo, la rápida actuación de los servicios de emergencia —también acudió hasta el lugar la Policía Nacional— evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves.