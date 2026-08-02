Fallecen dos jóvenes en sendos accidentes en Toledo: ambos quedaron atrapados en sus coches tras salirse de la vía

Una mujer de 29 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía del turismo que conducía en la carretera CM-4059, a la altura de la localidad toledana de Nambroca.

El siniestro se ha producido a las 4:02 horas de este domingo en el kilómetro 3 de esta carretera, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El turismo tuvo una salida de la vía y la conductora quedó atrapada en el interior. La joven falleció en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio del parque de Toledo y una UVI, encargada de certificar el deceso de la mujer.

En la noche del sábado, un varón de 26 años perdió la vida en la localidad toledana de Cebolla en similares circunstancias: tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y quedar atrapado en el interior del vehículo.

El suceso se produjo a las 21:30 horas de este sábado en el kilómetro 9 de la carretera CM-4002. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil; bomberos de Talavera, encargados de las labores de desencarcelación del cuerpo; un médico de Urgencias; una ambulancia de Urgencias; y una UVI.