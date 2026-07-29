La Guardia Civil de Toledo detiene al conductor que huyó tras el accidente en el que murió Pepe 'El Grillo'

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del accidente de tráfico que el pasado sábado costó la vida al motorista José María Villasevil Gutiérrez, conocido por todos en Bargas (Toledo) como Pepe 'El Grillo'. La víctima, muy querida en la localidad toledana, era cantaor flamenco aficionado y vendedor de la ONCE.

El arrestado está acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad vial por abandonar el lugar del siniestro sin auxiliar a la víctima ni avisar a los servicios de emergencia.

El siniestro se produjo poco antes de las 23:00 horas del pasado 25 de julio en el kilómetro 89,300 de la carretera N-401, dentro del término municipal de Ajofrín.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, un turismo colisionó por alcance con la motocicleta que conducía la víctima y, tras el impacto, el conductor del coche abandonó el lugar.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha iniciaron una investigación para identificar al responsable.

Detenido en Orgaz

Las pesquisas permitieron localizar al presunto autor en la localidad de Orgaz, donde fue detenido.

Los investigadores también hallaron el vehículo implicado en una población próxima al domicilio del arrestado. El turismo presentaba daños compatibles con el accidente investigado.

Las diligencias, junto con el detenido, han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Orgaz, en funciones de guardia.

Un vecino muy querido

La víctima era José María Villasevil Gutiérrez, de 43 años, muy conocido y querido en Bargas por su faceta como cantaor flamenco aficionado y por su trabajo como vendedor de la ONCE.

Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en el municipio. El Ayuntamiento de Bargas expresó públicamente su "más profunda consternación y pesar" por la pérdida de un vecino "muy querido por todos", recordando que "supo ganarse el cariño de nuestro pueblo con su cercanía, su alegría y, especialmente, con esos ratitos tan buenos que nos hacía pasar al son de su cante flamenco".

El Consistorio destacó que "su voz, su arte y su forma de compartir la vida quedarán para siempre en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerle".

También la ONCE le rindió homenaje a través de un emotivo mensaje de su delegado territorial en Castilla-La Mancha. "Este fin de semana, un trágico accidente se ha llevado a uno de nuestros centinelas de la ilusión: José María Villasevil Gutiérrez. Para nosotros, y para sus vecinos y amigos: Pepe 'El Grillo'", escribió.

El responsable de la organización recordó que Pepe se había incorporado como vendedor de la ONCE en enero de 2022, después de que una discapacidad le obligara a reorientar su vida laboral.

Destacó además que se había casado recientemente y que era padre de un bebé nacido a finales del pasado año, además de tener una hija mayor.

"Pepe llevaba la alegría por donde fuere", señaló el delegado, quien evocó su pasión por el flamenco y aseguró que esperaba que "allá donde te encuentres sigas arrancando sonrisas y alegrando la eternidad con tu voz".

Penas previstas

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión y la retirada del permiso de conducir de uno a seis años.

Además, el detenido también está acusado de un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del accidente tras ocasionar el siniestro, un delito que puede conllevar penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años.